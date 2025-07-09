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09 июля 2025 в 20:00

Раскрыты подробности дела о дискредитации ВС РФ лидером российской группы

Лидера группы Slaughter to Prevail оштрафовали за видео о частичной мобилизации

Александр Шиколай Александр Шиколай Фото: Per-Otto Oppi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фронтмена деткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая, известного под псевдонимом Alex Terrible, оштрафовали за видео о частичной мобилизации в России в 2022 году, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным ресурса, Нагатинский районный суд Москвы признал музыканта виновным в дискредитации ВС РФ из-за опубликованного в соцсетях ролика.

Как выяснили авторы поста, в июне центр «Э» обнаружил на Rutube вырезку из видео Шиколая от 2022 года, где артист критиковал мобилизацию. Из решения суда следует, что исполнителя задержали утром 8 июля в Москве и доставили в суд. Шиколай признал свою вину и заявил, что высказывание допустил на эмоциях. По его словам, сейчас он помогает бойцам СВО, поскольку на фронт уехали его друзья.

Шиколаю вменяют статью 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ». Наказание по ней составляет штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что вокалиста украинской группы «Океан Эльзы», которая, в частности, работала над саундтреком к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», Святослава Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки ВСУ. Поясняется, что у музыканта могут возникнуть сложности при въезде на территорию РФ, поскольку он призывал помогать украинским военным и перечислял ВСУ свои гонорары.

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