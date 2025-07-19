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19 июля 2025 в 03:00

Как выбрать камеру для велосипеда: что важно знать перед покупкой

Как выбрать камеру для велосипеда: что важно знать перед покупкой Как выбрать камеру для велосипеда: что важно знать перед покупкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казалось бы, что может быть проще — купить велосипедную камеру. Но если вы хоть раз стояли перед полкой с десятками похожих упаковок, то знаете: глаза разбегаются, а разница между моделями не всегда очевидна. Неподходящий элемент двухколесного друга может быстро выходить из строя, вызывать неудобства или даже повредить покрышку. В новом материале NEWS.ru разберемся, как выбрать камеру для велосипеда правильно.

Размер камеры

Размер камеры должен соответствовать диаметру колеса (обычно его указывают в дюймах: 26, 27,5 и т. д.) и ширине покрышки, например 700x25C или 26x1,95.

На камере, как правило, указывается диапазон размеров, например: 700x18/25C. Это означает, что она подходит для шин шириной от 18 до 25 миллиметров и диаметром 700C.

Совет: проверьте надпись на боковой части покрышки — там должен быть указан ее точный размер.

Как выбрать камеру для велосипеда Как выбрать камеру для велосипеда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тип вентиля

  1. Schrader — это тип ниппеля, который используется на большинстве горных велосипедов. Он имеет широкую форму, похожую на ту, что используется в автомобильных шинах.

  2. Presta — это другой тип ниппеля, который обычно используется на шоссейных и спортивных велосипедах. Он более тонкий и узкий, чем Schrader.

  3. Dunlop (реже используется) — устаревший стандарт, однако периодически и его можно найти на полках магазина.

Совет: убедитесь, что ваш насос подходит под выбранный тип вентиля.

Материал камеры

  1. Бутил — самый распространенный. Долговечный, хорошо держит давление.

  2. Латекс — легче, но теряет воздух быстрее. Используется в соревнованиях, требует частой подкачки.

  3. Самозаклеивающаяся — внутри герметик, который автоматически заделывает небольшие проколы. Отличный вариант для путешествий и бездорожья.

Совместимость с покрышкой и ободом

  1. Убедитесь, что диаметр вентиля подходит к отверстию в ободе.

  2. Необходимо, чтобы камера в шине не была ни слишком свободной, ни слишком плотно натянутой — это может привести к сокращению срока службы и повысить вероятность повреждения.

Для какого велосипеда?

  1. Городской/гибрид — бутил, Schrader, стандартной толщины.

  2. Шоссейный — легкий бутил или латекс, Presta.

  3. Горный (MTB) — усиленная камера, Schrader.

  4. Туринг, гравий — самозаклеивающаяся или усиленная, Presta.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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