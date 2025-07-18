Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство

Пульт — не просто аксессуар, а основное средство управления телевизором. Если он потерялся или вышел из строя, важно правильно выбрать замену. Неподходящий пульт может не поддерживать нужные функции, быть несовместим с вашей моделью телевизора или банально оказаться неудобным в использовании.
В новом материале NEWS.ru делимся практичными советами, которые помогут вам быстро и без ошибок подобрать пульт к телевизору.
Узнайте точную модель телевизора
Первым делом определите точную модель вашего ТВ. Это поможет найти полностью совместимый пульт.
Где найти модель:
На наклейке на задней панели телевизора.
В настройках меню — «О телевизоре» или «Сведения об устройстве».
В документах на покупку или коробке.
Важно: записывайте не только марку, но и полную модель — обычно это шифр из букв и цифр.
Выбирайте оригинальный пульт, если это возможно
Оригинальный пульт — тот, который изначально поставлялся с вашим телевизором. Преимущества:
Полная совместимость с ТВ.
Поддержка «умных» функций: Smart TV, голосовое управление и др.
Привычный интерфейс.
Как найти:
По модели телевизора в интернет-магазинах.
Через официальный сайт производителя.
В сервисных центрах.
Альтернатива — универсальный пульт
Если оригинального пульта нет в продаже, подойдет универсальная модель. Она может быть совместима сразу с десятками телевизоров от разных брендов. Вот что стоит учитывать при покупке:
Выбирайте пульт с поддержкой вашего бренда и типа ТВ.
Некоторые универсальные пульты нужно настраивать вручную или вводить коды.
Уточняйте список совместимых моделей в описании товара.
Лучше выбирать проверенные модели от известных производителей.
Полезные советы при подборе пульта к телевизору
Покупайте пульт в проверенных магазинах, чтобы избежать подделок.
Всегда сверяйте внешний вид пульта с оригиналом. Особое внимание обратите на расположение кнопок.
Если покупаете в офлайн-магазине — проверьте на месте, работает ли пульт с вашим ТВ или уточните условия возврата.
Сохраняйте чек и упаковку — на случай, если пульт не подойдет.