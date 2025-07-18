Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство

Как подобрать пульт к телевизору

Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство

Пульт — не просто аксессуар, а основное средство управления телевизором. Если он потерялся или вышел из строя, важно правильно выбрать замену. Неподходящий пульт может не поддерживать нужные функции, быть несовместим с вашей моделью телевизора или банально оказаться неудобным в использовании.

В новом материале NEWS.ru делимся практичными советами, которые помогут вам быстро и без ошибок подобрать пульт к телевизору.

Узнайте точную модель телевизора

Первым делом определите точную модель вашего ТВ. Это поможет найти полностью совместимый пульт.

Где найти модель:

На наклейке на задней панели телевизора. В настройках меню — «О телевизоре» или «Сведения об устройстве». В документах на покупку или коробке.

Важно: записывайте не только марку, но и полную модель — обычно это шифр из букв и цифр.

Выбирайте оригинальный пульт, если это возможно

Оригинальный пульт — тот, который изначально поставлялся с вашим телевизором. Преимущества:

Полная совместимость с ТВ. Поддержка «умных» функций: Smart TV, голосовое управление и др. Привычный интерфейс.

Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как найти:

По модели телевизора в интернет-магазинах. Через официальный сайт производителя. В сервисных центрах.

Альтернатива — универсальный пульт

Если оригинального пульта нет в продаже, подойдет универсальная модель. Она может быть совместима сразу с десятками телевизоров от разных брендов. Вот что стоит учитывать при покупке:

Выбирайте пульт с поддержкой вашего бренда и типа ТВ. Некоторые универсальные пульты нужно настраивать вручную или вводить коды. Уточняйте список совместимых моделей в описании товара. Лучше выбирать проверенные модели от известных производителей.

Полезные советы при подборе пульта к телевизору