Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 05:00

Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство

Как подобрать пульт к телевизору Как подобрать пульт к телевизору Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пульт — не просто аксессуар, а основное средство управления телевизором. Если он потерялся или вышел из строя, важно правильно выбрать замену. Неподходящий пульт может не поддерживать нужные функции, быть несовместим с вашей моделью телевизора или банально оказаться неудобным в использовании.

В новом материале NEWS.ru делимся практичными советами, которые помогут вам быстро и без ошибок подобрать пульт к телевизору.

Узнайте точную модель телевизора

Первым делом определите точную модель вашего ТВ. Это поможет найти полностью совместимый пульт.

Где найти модель:

  1. На наклейке на задней панели телевизора.

  2. В настройках меню — «О телевизоре» или «Сведения об устройстве».

  3. В документах на покупку или коробке.

Важно: записывайте не только марку, но и полную модель — обычно это шифр из букв и цифр.

Выбирайте оригинальный пульт, если это возможно

Оригинальный пульт — тот, который изначально поставлялся с вашим телевизором. Преимущества:

  1. Полная совместимость с ТВ.

  2. Поддержка «умных» функций: Smart TV, голосовое управление и др.

  3. Привычный интерфейс.

Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как найти:

  1. По модели телевизора в интернет-магазинах.

  2. Через официальный сайт производителя.

  3. В сервисных центрах.

Альтернатива — универсальный пульт

Если оригинального пульта нет в продаже, подойдет универсальная модель. Она может быть совместима сразу с десятками телевизоров от разных брендов. Вот что стоит учитывать при покупке:

  1. Выбирайте пульт с поддержкой вашего бренда и типа ТВ.

  2. Некоторые универсальные пульты нужно настраивать вручную или вводить коды.

  3. Уточняйте список совместимых моделей в описании товара.

  4. Лучше выбирать проверенные модели от известных производителей.

Полезные советы при подборе пульта к телевизору

  1. Покупайте пульт в проверенных магазинах, чтобы избежать подделок.

  2. Всегда сверяйте внешний вид пульта с оригиналом. Особое внимание обратите на расположение кнопок.

  3. Если покупаете в офлайн-магазине — проверьте на месте, работает ли пульт с вашим ТВ или уточните условия возврата.

  4. Сохраняйте чек и упаковку — на случай, если пульт не подойдет.

пульты
телевизор
техника
магазин
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, что грозит школьникам за оскорбление учителей
Мерц призвал прояснить вопрос с поставками для Украины
Юрист ответил, что грозит самокатчикам за аварии с пешеходами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля
Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство
«Не вижу равного»: в Госдуме высоко оценили познания Мединского
Орбан оценил выход Венгрии из Евросоюза
Россиянам объяснили значимость дня памяти Сергия Радонежского
Стало известно о праве работающих пенсионеров на дополнительный отпуск
Составлен список заболеваний, при которых нельзя летать в самолете
Медведь растерзал туристку на Камчатке
SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Орловской области
Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки дронов
Миронов раскрыл истинную причину критики Запада в адрес Мединского
Как подобрать украшения под вырез платья: простые правила стиля
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 июля, никаких изменений?
Силы ПВО сбили пару дронов, пытавшихся атаковать Москву
Российских послов возмутило переименование улицы во Франции
Сикорский устроил скандал из-за удара по польском заводу в Виннице
Вопрос пола жены Макрона довел ее до отчаяния
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.