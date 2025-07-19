В России запретили использовать заменители детских автокресел

Правительство России ужесточило правила перевозки детей в автомобилях. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняет понятие «детская удерживающая система» в Правилах дорожного движения (ПДД).

Согласно новому документу, детской удерживающей системой считается конструкция, созданная для перевозки детей с целью снижения риска травм и угрозы жизни. При этом лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и подобные элементы не считаются детскими удерживающими устройствами. Также в постановлении указано, что требования к таким системам регулируются техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Ранее депутат Госдумы Свинцов пояснил, что законопроект о запрещенной информации направлен на борьбу с терроризмом и преступностью. По его словам, документ усилит контроль за опасными данными, а его применение при необходимости будет корректироваться. Депутат также отметил, что нормы будут использоваться исключительно против преступников.