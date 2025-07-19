Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 01:10

В России запретили использовать заменители детских автокресел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство России ужесточило правила перевозки детей в автомобилях. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняет понятие «детская удерживающая система» в Правилах дорожного движения (ПДД).

Согласно новому документу, детской удерживающей системой считается конструкция, созданная для перевозки детей с целью снижения риска травм и угрозы жизни. При этом лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и подобные элементы не считаются детскими удерживающими устройствами. Также в постановлении указано, что требования к таким системам регулируются техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Ранее депутат Госдумы Свинцов пояснил, что законопроект о запрещенной информации направлен на борьбу с терроризмом и преступностью. По его словам, документ усилит контроль за опасными данными, а его применение при необходимости будет корректироваться. Депутат также отметил, что нормы будут использоваться исключительно против преступников.

кресла
автомобили
Россия
правительство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили использовать заменители детских автокресел
Почти сто ударных БПЛА направились на Украину
Медаль ОИ в Сочи, смерть от ножа: каким был любимчик Тарасовой фигурист Тен
Несколько частных домов загорелись при атаке ВСУ под Ростовом
ПВО отразила еще один налет украинских дронов на Москву
В России начали действовать новые штрафы для водителей
Слуцкий объяснил, чем для Европы обернулись антироссийские санкции
Трамп снова высказался о компетентности Байдена
Почти сто БПЛА попытались атаковать Россию
Сысоев день 19 июля: последний шанс для урожая? Народные приметы и запреты
«Расчет провалился»: Слуцкий о новых санкциях против России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2025 года
Крах семьи из-за алкоголизма, сын-убийца: как сложилась судьба Ливанова
Готовлю абрикосовое золото — ложка варенья сияет на свету
Российские бойцы нашли необычное применение трофейному коробу НАТО
Вместо огурцов делаю такую шикарную закуску — пальчики оближешь!
Беспилотник упал на линию электропередачи в Подмосковье
Минцифры опровергло информацию о сборе данных россиян через новый сервис
«Не боюсь сглаза»: Симоньян рассказала, что сейчас с Кеосаяном
Постпредство РФ при ЕС раскрыло, без чего не будет урегулирования конфликта
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.