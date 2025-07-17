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17 июля 2025 в 11:08

В Госдуме ответили, на кого направлен законопроект о запрещенной информации

Депутат Свинцов: проект о запрещенных данных нужен для борьбы с преступниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о запрещенной информации разработан для противодействия преступной деятельности, включая терроризм, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Свинцов. Он подчеркнул, что принятие документа позволит усилить контроль за распространением опасных данных и при необходимости скорректировать его применение.

Поправки в законопроект о запрещенной информации внесены во втором чтении. Нужно дождаться принятия его в целом, посмотреть, как он будет работать, и исходя из этого корректировать. Если РКН, прокуратура, МВД, СК будут применять санкции, которые, условно говоря, не предполагались авторами этого закона, то, наверное, определенные корректировки будут внесены. Если нормы закона будут действовать исключительно против террористов и разного рода преступников, тогда все в порядке, — пояснил Свинцов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что российским пользователям могут грозить штрафы за просмотр запрещенного контента, в том числе при использовании VPN, после принятия нового законопроекта. По его словам, согласно предлагаемым изменениям, штраф для физических лиц составит от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

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