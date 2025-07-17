Юрист объяснил, кому грозят штрафы за поиск запрещенных материалов

Российским пользователям могут грозить штрафы за просмотр запрещенного контента, в том числе при использовании VPN, после принятия нового законопроекта, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, согласно предлагаемым изменениям, штраф для физических лиц составит от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

Вносятся нормы, существенно меняющие подход к регулированию доступа к информации в интернете. Речь идет о появлении новой статьи 13.53, предусматривающей административную ответственность за умышленный поиск и доступ к материалам, признанным экстремистскими, включая случаи, когда такой доступ осуществляется с использованием VPN. Штраф для физических лиц составит от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, — пояснил Русяев.

Он отметил, что ранее ответственность касалась только распространения запрещенных материалов, но теперь под удар попадают и обычные пользователи, которые ищут или просматривают такой контент. По его словам, ключевым моментом станет доказательство умысла: правоохранителям потребуется подтвердить, что человек сознательно искал именно экстремистские публикации.

Новизна предлагаемых норм заключается в том, что ранее ответственность за экстремистские материалы касалась лишь их производства, хранения с целью распространения и публичного распространения. Теперь в поле ответственности попадает сам поиск и потребление. На практике это может выражаться в анализе истории браузера, логов провайдера или содержимого устройств при проверках. Использование VPN-сервисов без специальных разрешений также может трактоваться как отягчающий фактор, — резюмировал Русяев.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что россиян не будут штрафовать за использование VPN в России. Он объяснил это тем, что в стране отсутствует запрет на такие сервисы.