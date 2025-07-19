Губерниев рассказал, как реагировать на запрет георгиевской ленты в спорте Губерниев о запрете георгиевской ленты для россиян в спорте: можно победить

Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту, но возмущаться смысла нет, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал атлетов не злиться на этот счет, а ехать на соревнования и побеждать, передает «Все про спорт».

Можно громко возмущаться ими, а можно поехать на соревнования и победить, — заявил Губерниев.

Он подчеркнул, что российских спортсменов будут ставить в рамки и запреты всегда неприятны. Однако россияне смогут выступать на мировой арене, это главное.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала абсурдным запрет для Федерации водных видов спорта РФ на публикацию результатов выступлений российских спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре. По ее словам, подобные ограничения уже применялись на Олимпиаде, однако их целесообразность остается под большим вопросом.

До этого иностранные фехтовальщики подписали открытое письмо против участия россиян на чемпионате мира с подачи Украины. Светлана Журова на это заметила, что если зарубежным спортсменам не нравится участвовать в соревнованиях с русскими, то они могут не приезжать.