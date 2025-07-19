Жара больше не помеха! Как выбрать напольный вентилятор для дома

В жаркий сезон напольный вентилятор становится настоящим спасением. Он удобен, мобилен и куда доступнее кондиционера. Но на что обратить внимание при покупке, чтобы девайс действительно справлялся со своей задачей, а не просто гонял воздух? Рассказываем, как выбрать напольный вентилятор для дома правильно.
Мощность и диаметр лопастей
Для небольшой комнаты до 15 м² подойдет модель мощностью 40–45 Вт с диаметром лопастей 30–35 сантиметров.
Для просторных помещений от 20 м² и выше лучше выбирать вентиляторы мощностью от 50 Вт и с диаметром лопастей 40–45 сантиметров.
Больше лопасти — мощнее поток воздуха, но и уровень шума выше.
Уровень шума
Если вы планируете использовать вентилятор в спальне, обратите внимание на уровень шума:
До 40 дБ — комфортный, практически бесшумный режим.
От 45 дБ и выше — может мешать сну, особенно при постоянной работе.
Режимы и скорость обдува
Современные вентиляторы обычно имеют от 2 до 5 скоростей и режимы работы, например, «естественный ветер» или «ночной режим». Это позволяет настроить комфортный поток под конкретную ситуацию — отдых, работу или сон.
Функция поворота и регулировки высоты
Автоматический поворот помогает равномерно распределять воздух по комнате.
Регулируемая высота и угол наклона позволяют направить поток точно туда, где это нужно.
Эти функции особенно важны для семей с детьми или если вы часто перемещаете вентилятор по дому.
Тип управления
Механическое — просто и надежно, реже ломается.
Электронное — с пультом, дисплеем и таймером. Удобно, если вентилятор часто работает в разных режимах или включается ночью, когда не хочется лишний раз вставать с постели.
Безопасность и устойчивость
Убедитесь, что вентилятор устойчив и не переворачивается при случайном толчке.
Обратите внимание на защитную решетку — особенно если дома есть дети или животные.