Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 03:00

Жара больше не помеха! Как выбрать напольный вентилятор для дома

Как выбрать напольный вентилятор для дома Как выбрать напольный вентилятор для дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркий сезон напольный вентилятор становится настоящим спасением. Он удобен, мобилен и куда доступнее кондиционера. Но на что обратить внимание при покупке, чтобы девайс действительно справлялся со своей задачей, а не просто гонял воздух? Рассказываем, как выбрать напольный вентилятор для дома правильно.

Мощность и диаметр лопастей

  1. Для небольшой комнаты до 15 м² подойдет модель мощностью 40–45 Вт с диаметром лопастей 30–35 сантиметров.

  2. Для просторных помещений от 20 м² и выше лучше выбирать вентиляторы мощностью от 50 Вт и с диаметром лопастей 40–45 сантиметров.

Больше лопасти — мощнее поток воздуха, но и уровень шума выше.

Уровень шума

Если вы планируете использовать вентилятор в спальне, обратите внимание на уровень шума:

  1. До 40 дБ — комфортный, практически бесшумный режим.

  2. От 45 дБ и выше — может мешать сну, особенно при постоянной работе.

Режимы и скорость обдува

Современные вентиляторы обычно имеют от 2 до 5 скоростей и режимы работы, например, «естественный ветер» или «ночной режим». Это позволяет настроить комфортный поток под конкретную ситуацию — отдых, работу или сон.

Функция поворота и регулировки высоты

  1. Автоматический поворот помогает равномерно распределять воздух по комнате.

  2. Регулируемая высота и угол наклона позволяют направить поток точно туда, где это нужно.

Эти функции особенно важны для семей с детьми или если вы часто перемещаете вентилятор по дому.

Тип управления

  1. Механическое — просто и надежно, реже ломается.

  2. Электронное — с пультом, дисплеем и таймером. Удобно, если вентилятор часто работает в разных режимах или включается ночью, когда не хочется лишний раз вставать с постели.

Безопасность и устойчивость

  1. Убедитесь, что вентилятор устойчив и не переворачивается при случайном толчке.

  2. Обратите внимание на защитную решетку — особенно если дома есть дети или животные.

холод
лето
техника
электроника
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали об изменениях противопоказаний к управлению авто
«На бойню»: на Западе раскрыли планы Евросоюза относительно России
Трамп обвинил медиамагната в клевете по делу Эпштейна
Все, что нужно знать о гайморите: симптомы, лечение, профилактика
«Поджимаем»: Марочко рассказал об успехе ВС России в ДНР
Удар БПЛА стал причиной остановки поезда под Ростовом
«Теряет каждый день»: в США раскрыли просчет Украины
Стало известно, что случилось с вернувшимся из плена бойцом ВСУ на Украине
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о реформах
Вильфанд предупредил об экстремальной жаре в трех округах России
«Динамо» сыграло с «Балтикой» в новом сезоне РПЛ
Тысячи человек под Ростовом оказались без света из-за атаки БПЛА
Носить пуш-ап в 50 лет зазорно? Что ответили Бондарчук, Штурм Меньшовой
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 июля, дождь не спасает
Как выбрать камеру для велосипеда: что важно знать перед покупкой
Жара больше не помеха! Как выбрать напольный вентилятор для дома
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Китае
Посол заявил, что Сирия и Израиль договорились прекратить огонь
«Быстро угасает»: Трамп указал на упадок БРИКС из-за угроз ввести пошлины
Разведка США отчиталась о фейковом вмешательстве России в выборы
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.