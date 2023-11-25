Поцелуй с Семенович, скандалы с Киркоровым: как сейчас живет Николай Басков

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Киркоров и Николай Басков

Народный артист России Николай Басков начал свою карьеру в оперной группе Большого театра. Сегодня он известен как эстрадный певец и телеведущий. Чем звезда сейчас занимается?

Чем сейчас занимается Николай Басков

Артист с 2021 года ведет программы «Утренняя почта с Николаем Басковым», «Дуэты» и «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Исполнитель впервые в этом году стал номинантом национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «ведущий развлекательного шоу», где соревнуется за звание лучшего с Яной Чуриковой и Павлом Волей. Награждение состоится 7 декабря.

Сейчас Николай Басков активно продолжает сниматься на телевидении. На днях к нему на шоу пришла певица Анна Семенович. В социальных сетях она поделилась кадром со съемочной площадки, на котором запечатлен ее поцелуй с певцом. Ролик исполнительница подписала: «Ах этот жаркий Басков».

Николай Басков также принял участие в специальном выпуске программы «Привет, Андрей», посвященном композитору Александре Пахмутовой. Это стали первые съемки народной артистки после смерти супруга, поэта-песенника Николая Добронравова.

Помимо съемок в телепередачах, Басков также задействован в концертах. Последний раз он выступил на праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства. До конца года также появится на музыкальных фестивалях «Песня года», «Золотой граммофон» и примет участие в съемках «Голубого огонька».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Настя Ивлеева и Николай Басков

Почему Николай Басков находится под санкциями

Николай Басков в 2022 году поддержал проведение спецоперации и выступил на концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма и началу СВО. Также поучаствовал в записи песни SHAMAN «Встанем». В том же году артист пожертвовал семьям участников спецоперации миллион рублей.

В июне 2023 года артист вместе с певцом Григорием Лепсом заявил, что готов выплачивать по миллиону рублей каждому, кто подобьет немецкие танки «Леопард» или «Леопард-2», которые западные страны поставили Вооруженным силам Украины. Николай Басков неоднократно ездил в Донбасс не только с выступлениями, но и с гуманитарной помощью.

За поддержку российской власти Николай Басков в феврале 2022 года был включен в черный список Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок. С октября того же года вошел в санкционный список Украины. В феврале 2023 года артист подпал под санкции Канады, пополнив реестр «российских агентов дезинформации».

Что известно о скандалах с Николаем Басковым

В 2018 году Филипп Киркоров совместно с Николаем Басковым выпустили клип «Ибица», который вызвал шквал критики и отрицательных комментариев. Тогда была создана петиция, призывающая лишить исполнителей звания народного артиста. В результате певцы извинились за свое творчество и выпустили новый ролик. Они объяснили, что делали «все ради искусства».

Николай Басков также неоднократно скандалил с членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергеем Лазаревым в эфире программы. По правилам программы эксперты нажимают на красную кнопку и встают с мест, если выступление им нравится. Басков попросил их действовать быстрее, что не понравилось Лазареву. Позднее ведущий признался, что специально накалил обстановку в эфире.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Басков

«Мне нужен был скандал. Ты всегда ведешься. Мое дело — кинуть кость. Ваше — ее разгрызть. Я профессионал в этом», — отметил Басков.

В марте текущего года певец также угодил в скандал из-за шутки во время награждения национальной музыкальной премии «Виктория». Он пошутил над Филиппом Киркоровым, который сделал пластическую операцию.

«А теперь Филиппу надо аккуратно сесть, чтобы швы не разошлись. <...> И купил дреды SHAMAN. Я все палатки оббегал, но сказали, что все локоны разобрал Киркоров», — сказал он.

Затем Басков заверил, что находится хороших отношениях с Киркоровым и «публика обожает» их совместные «перформансы».

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