Составлен список артистов, которые выступят на «Голубом огоньке — 2024» Съемки «Голубого огонька» начались в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров участвует в съемке новогоднего огонька на Первом канале

Съемочный процесс новогодней программы «Голубой огонек» пройдет с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Передача выйдет в эфир в новогоднюю ночь. Какие подробности известны, кто примет участие в концерте?

Что известно о «Голубом огоньке — 2024»

По данным издания KP.RU, ранние съемки в этом году связаны с тем, что свои музыкальные программы снимают сразу несколько телеканалов. Создатели решили облегчить работу артистам и не нагружать их и без того плотный график.

Первыми по графику идут съемки подводок к номерам музыкантов. Исполнители, чьи номера покажут в эфире, приезжают на «Мосфильм» небольшими группами. Они записывают свой номер и небольшой разговор с ближайшим по графику коллегой за праздничным столиком.

Новогоднее шоу на телеканале «Россия 1» проведут журналист Андрей Малахов и народный артист России Николай Басков.

Декорации программы немного обновят, картинка будет отличаться от прошлогодней.

Сколько артистам и массовке платят за участие в «Голубом огоньке»

Артистам за съемки в новогоднем шоу ничего не платят, в отличие от массовки, которой, по данным KP.RU, положено 1100 рублей (обычные зрители) и 1500 рублей (ВИП). Их рабочий день начинается в девять утра и длится до поздней ночи.

На съемках есть дресс-код: женщины должны быть в вечерних платьях, туфлях на каблуках, с укладкой и макияжем. Мужчины одеваются в костюмы и туфли. Самые нарядные зрители сидят в главной зоне со знаменитостями.

Рабочий персонал старается сохранить на студии обстановку «строгой секретности», по этой причине гостям во время съемок запрещено пользоваться телефонами.

Кто из артистов примет участие в «Голубом огоньке — 2024»

На «Голубом огоньке — 2024» традиционно выступят Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Лариса Долина и другие артисты.

Среди молодых исполнителей на «Голубом огоньке» можно будет увидеть SHAMAN, Ваню Дмитриенко, Мари Краймбрери, Анну Asti и Jony.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Кто из артистов не появится в «Голубом огоньке — 2024»

Актер Александр Пашутин отметил, что состав артистов на новогодних передачах претерпел ряд изменений после начала спецоперации на Украине. По его мнению, русская культура ничего не потеряла с отъездом за границу таких певиц, как Алла Пугачева и Светлана Лобода, поэтому их отсутствия на праздничных программах никто из телезрителей не заметит.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что без Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который долгие годы вел «Голубой огонек» на Первом канале, праздничные шоу ничем не хуже.

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — прокомментировал он.

Музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что в списке звезд, участвующих в «Голубом огоньке», не хватает молодого певца Хабиба, который обрел популярность благодаря композиции «Ягода малинка».

«Вполне неплохой список, там присутствуют молодые талантливые ребята. Единственное, может, добавил бы Хабиба. Со своей песней он ворвался, эта композиция была очень популярна в прошлом году, любима, начиная от детского возраста», — высказался продюсер.

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