Слухи о разводе, скандал на «Голосе», семья: куда пропала певица Алсу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алсу

Заслуженная артистка России Алсу в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Она признавалась, что предпочла карьере семью. Чем сейчас занимается певица?

Что известно о личной жизни Алсу

Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года. Пара воспитывает троих детей.

Летом этого года в Сети появились слухи о разводе супругов. Источники сообщали, что певица разводится с предпринимателем из-за измен. Кроме того, поклонники заметили, что на концерт Леонида Агутина артистка пришла без обручального кольца.

Спустя время директор Алсу прокомментировал информацию о ее разводе. Он опроверг слухи.

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Но комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал он «Газете.ru».

Что за скандал случился на «Голосе»

В 2019 году дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56%. Из-за этого многие зрители, а также представители шоу-бизнеса усомнились в честности ее победы.

Спустя время эксперты выявили накрутку голосов и отдали первое место всем финалистам. Таким образом, победили Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерия Кузакова, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. После финала наследница Алсу и Ержан Максим записали дуэт.

«Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона», — признавалась певица в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Певица Алсу

Почему Алсу отказалась от концертных туров

Алсу признавалась, что предпочла карьере семью.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб ей», — говорила она журналу Bonjour.

Артистка также рассказывала, что уже к 20 годам знала, «если ей встретится мужчина, за которого она будет готова выйти замуж и родить ему детей, то сможет сменить звание всенародной любимицы на роль мамы, что и случилось».

Чем сейчас занимается Алсу

В мае 2022 года Алсу приняла участие в третьем сезоне шоу «Маска». Она выступала в костюме Пчелы и смогла дойти до финала.

«В первой программе было ужасное волнение, я даже не смогла ответить на какой-то вопрос. Заставила себя успокоиться, мол, так не пойдет. Мне понравилось дурить членов жюри, сразу поняла, что это не так уж и сложно. Главное — уйти от привычного, от моей загадочности и скромности на сцене. Использовала по полной актерское мастерство, не даром же училась столько лет. Старалась подбирать песни, где сложно узнать мой голос. Первые несколько передач абсолютно не переживала, поймала волну и кайфовала. В шоке, что никто не отгадал, думала, что напоследок кто-нибудь да испортит мне малину», — делилась певица.

В сентябре Москве исполнилось 876 лет. В честь этого проводилось музыкальное шоу на Поклонной горе, где выступила Алсу. В этом году она также появится на «Главном новогоднем концерте».

Сольные концерты исполнительница не давала с 2020 года.

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