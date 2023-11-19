Развод, похудение, отъезд из РФ: как сейчас живет телеведущая Анфиса Чехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова в последнее время реже стала появляться на экранах и публичных мероприятиях. Кроме того, в прошлом году появилась информация о том, что она уехала из России. Где сейчас находится артистка и как она живет?

Что известно о личной жизни Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова родила сына Соломона от актера Гурама Баблишвили в 2012 году. В 2015 пара официально узаконила отношения, но уже в 2017 году влюбленные расстались.

«Это были самые долгие отношения в моей жизни. Дольше не было, и то, я думаю, если бы не родили Соломона буквально сразу, как сошлись, мы бы не протянули. Наши отношения на сексе строились, на страстях», — делилась телеведущая в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Чехова рассказывала, что следит за Баблишвили в соцсетях, а также общается с его новой женой и радуется успехам второго ребенка Персея.

Телеведущая отмечала, что после развода не стремится создавать новую семью. Пока она больше не вышла замуж.

«Я не из тех женщин, которой управляют ее влюбленности. Это может быть гостевой брак. Можно встречаться на выходных с возлюбленным, пока ребенок с папой. Я всегда так сочетаю. Никогда не привожу в дом мужчину, в котором не уверена на 100%, что хочу за него замуж и что я готова его представить своему ребенку. Если они совсем не сойдутся, то, к сожалению, с этим человеком не смогу построить семью. Я буду с ним, но не в традиционном формате семьи», — признавалась она в YouTube-передаче «Ваша Наташа».

При этом Чехова подчеркивала, что хочет родить второго ребенка — дочку.

«Ужасно хочется родить еще маленькую девочку», — говорила телеведущая.

Также она намекала, что ее нынешний избранник работает в США, поэтому она часто бывает там.

Почему Анфиса Чехова уезжала из России

В 2022 году Анфиса Чехова уехала на Бали. Тогда она, вопреки сообщениям СМИ, заявила, что не планирует покидать родину навсегда, а просто отдыхает. При этом телеведущая рассказала, что улетела из-за отмены проектов и депрессивного настроя.

«В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — пояснила Чехова в соцсетях.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анфиса Чехова с сыном Соломоном

Артистка отдыхала на Бали вместе с сыном Соломоном. По приезде в другую страну она даже оформила его в местную школу.

«В учреждении учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. Из уроков: математика, английский, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык», — делилась телеведущая.

В июне прошлого года Чехова вернулась в Россию.

«Я никуда не сбегала и от родины не отрекалась. Хотя не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», — отмечала она.

Как Анфисе Чеховой удалось похудеть

Несколько лет назад Анфиса Чехова смогла похудеть на 25 килограммов. Она делилась, что ради снижения веса заменила сладости стевией и сиропом агавы.

По словам телеведущей, секрет ее стройности — это совокупность четырех факторов: питания, физических нагрузок, здоровья и психологического состояния. Она отмечала, что перед подбором программы питания и тренировок нужно проверить гормональный фон, работу системы пищеварения и сердца, а также исключить заражение паразитами.

«Не последнюю роль играют психологические проблемы. Склонность к перееданию и набору веса часто являются спутниками депрессии. Особенно в зависимость заесть стресс чем-то вкусным попадают те, у кого нет интересов и времени на уход за собой, а все силы отнимает тяжелая работа», — рассказывала звезда «Ленте.ру».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анфиса Чехова

Она также советовала руководствоваться не комплексами и непринятием своей внешности, а любовью к себе и воспринимать процесс похудения не как наказание, а как проявление заботы о своем теле.

«Я поняла, что правильное питание — это не жертва во имя стройной фигуры, а потребность организма. Поэтому соблюдаю баланс в еде с удовольствием. Например, я полностью отказалась от сахара: не ем торты и пирожные даже на дне рождения сына. Но не скажу, что совсем осталась без сладкого: могу в качестве подсластителя иногда позволить себе стевию или сироп агавы», — добавила Чехова.

Чем Анфиса Чехова занимается сейчас

В сентябре 2023 года Анфиса Чехова рассказала, что переболела коронавирусом, из-за чего дополнительно похудела. На протяжении долгого времени она приходила в себя. Телеведущей даже пришлось обратиться к врачам — сдать анализы и сделать УЗИ. По словам Чеховой, зачастую осложнения после COVID-19 связаны с ЖКТ. После обследования специалист отправил ее к гастроэнтерологу.

В октябре этого года знаменитость отдыхала в Греции и публиковала снимки в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Чехова мечтала стать актрисой и окончила ГИТИС, поэтому, помимо карьеры телеведущей, она пробует себя в киноиндустрии. Сейчас артистка принимает участие в съемках сериала «Курьеры» вместе с Ольгой Погодиной, Татьяной Кравченко, Раисой Рязановой и другими актерами.

Также Чехова снимается в мелодраме «Сумма квадратов катетов». Помимо нее, в проекте задействованы Екатерина Волкова, Екатерина Семина, Владимир Афанасьев и другие.

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