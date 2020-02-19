https://static.news.ru/photo/ec7adf00-530b-11ea-93c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом.

Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона, — призналась Алсу на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По её словам, в ситуации виновата несовершенная система голосования. Каждый человек имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.

Победителем шестого сезона «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. Это вызвало подозрения в искусственной накрутке голосов. После этого Первый канал организовал проверку, которая подтвердила факт вброса.

Эксперты обнаружили две группы голосов, с помощью которых осуществлялись накрутки в пользу Микеллы Абрамовой. По их данным, за дочку Алсу в среднем каждый номер отправлял по 20 СМС, а за конкурента — по два сообщения. Кроме того, в голосовании абонентов прослеживается похожая тенденция. Таким образом, эксперты заявили, что распределение голосов выходит за рамки статистической погрешности, а это является прямым показателем нечестного приёма и подсчёта голосов, писал NEWS.ru.