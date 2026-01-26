Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину

Александра Шалина подозревается в убийстве собственного сына. По версии следователей, женщина утопила его. При этом предполагается, что мальчик стал не единственной жертвой женщины: в 2025 году подозреваемая пыталась упечь за решетку мужа по доносу. Теперь сама Шалина заключена под стражу. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«Отправила в рай»

Александра Шалина была задержана в Москве 24 января. По версии следствия, она утопила пятилетнего сына в ванной квартиры, где за несколько недель до этого сняла комнату для проживания. Женщина с сыном и старшей дочерью переехала в столицу из Нижегородской области.

Прибывшим на место оперативникам Шалина пояснила, что «отправила сына в рай». Как рассказали соседи женщины из деревни Дивеево, та давно подалась в религию и изучение различных культов. Вызванные на допрос жительницы Дивеево в унисон твердили в разговоре с журналистами НТВ, что Шалина должна пройти психиатрическую экспертизу.

Мать страдала от шизофрении?

Известно, что незадолго до убийства женщина посетила храм неподалеку от места жительства. Теперь родственники прилетают в Москву, чтобы организовать похороны мальчика, судьба двух оставшихся дочерей неизвестна.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

По информации близких, после поездки «на службу иудаизма» Александра в ходе ссоры чуть не забила дочь камнем. Родственники описывали ее как агрессивную женщину с резкими перепадами настроения и отказывавшуюся от психиатрической помощи, хотя ее мать страдала шизофренией.

Старшие сыновья женщины неоднократно пытались через органы опеки забрать у нее ребенка, так как сами становились жертвами ее манипуляций. Так, одного из них она пыталась подставить, избив себя молотком и обвинив его в нападении, а бывшего мужа обвинила в педофилии.

Хотела присвоить дом?

Шалина перебралась из Якутии в Нижний Новгород с дочерью. Там она вышла замуж за мужчину, у которого было двое детей. У пары родился сын, но совместная жизнь не задалась.

После развода женщина написала заявление в полицию, где обвинила своего бывшего мужа в противоправных действиях в отношении ее дочери. Тогда девочке было всего 13 лет. Знакомые мужчины были уверены, что обвинения ложны, а Шалина таким образом хотела присвоить себе дом экс-супруга. Кроме того, она требовала от него 40 млн рублей в качестве компенсации.

Кроме того, женщина жаловалась на побои от супруга, но тот установил в гараже скрытую видеокамеру, которая засняла момент, когда Шалина специально бьет себя гаечным ключом по руке, чтобы получить синяки. Супруг Шалиной до сих пор находится под арестом.

Читайте также:

А была ли девочка: сибиряк пять лет отбивается от обвинений в педофилии

Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске

Изнасилует за брата: тренер ММА отделался условкой за вымогательство

«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала