Изнасилует за брата: тренер ММА отделался условкой за вымогательство

В Югре спустя год завершено разбирательство в отношении уроженца Дагестана, который криминальным способом пытался заполучить в свои руки iPhone. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Оскорбленная честь брата

В январе 2025 года в городе Сургуте Ханта-Мансийского автономного округа между бойцом ММА Амиром М. и девушкой его брата возник конфликт, пишет местное издание NEFT. По утверждению Амира, поводом стало то, что потерпевшая якобы распространила порочащие сведения о его родственнике. Эта обида стала предлогом для последующих преступных действий.

Согласно данным издания, Амир пришел к девушке домой, где отобрал у нее паспорт. Мужчина потребовал «компенсацию» за моральный урон.

Смартфон в обмен на честь

Злоумышленник предложил потерпевшей два варианта: либо обменяться телефонами (у девушки был новый iPhone 16), либо купить ему такой же аппарат и дополнительно выплатить 10 000 рублей.

В случае отказа он угрожал, что его друзья изнасилуют ее. Во время встречи боец ударил потерпевшую по лицу. Под давлением угроз и насилия девушка согласилась выполнить требования — она передала 10 000 рублей и обязалась приобрести смартфон за 115 000 рублей.

Задержание, суд и приговор

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Передача денег состоялась в торговом центре «Союз». После получения двух пятитысячных купюр Амир был задержан сотрудниками правоохранительных органов прямо на выходе из ТРЦ.

В суде он частично признал вину, выразил раскаяние и полностью возместил причиненный ущерб. Защита пыталась представить действия потерпевшей как провокацию, но суд эту версию отверг.

При вынесении приговора были учтены явка с повинной, сотрудничество со следствием, положительные характеристики и спортивные заслуги обвиняемого. В итоге Амир М. был осужден по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) и получил три года условно с испытательным сроком четыре года.

Судя по странице бойцовского клуба, за который выступал молодой человек на соревнованиях, он продолжает работать там тренером. На личной странице в соцсети у спортсмена в списке публикаций лишь одна цитата: «Вы боитесь сказать правду, поэтому и врете».

