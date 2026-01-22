Напал со спины и изнасиловал до крови: ужасы дела педофила Иртышова

Петербургский садист-педофил Игорь Иртышов был осужден в конце 90-х. Экс-следователь Елена Топильская в подкасте GLUSHILKI рассказала, благодаря кому удалось раскрыть одно из преступлений изувера. NEWS.ru сообщает подробности этого дела.

Рантье отдал вещи педофила

Елена Топильская была в команде следователей, работавших с материалами дела Иртышова. Она отметила, что поимка преступника была лишь малой частью работы. После нее предстояла огромная работа по сбору доказательств преступлений.

Благодаря хорошей агентурной работе удалось выйти на многих людей, контактировавших с душегубом. В том числе удалось найти рантье, который сдавал педофилу квартиру. Тот передал следователям вещи, оставшиеся после побега Иртышова.

«Там обнаружилась проявленная пленка с фотографиями Иртышова. До этого мы не располагали фотографиями, а располагали только композиционным портретом. Их уже можно было предъявлять на опознание. Благо, было много свидетелей и потерпевших», — рассказывает Топильская.

Кровь брызнула на джинсы

Кроме того, экс-следователь рассказала, что среди вещей оказались рваные джинсы насильника со следами крови. Они стали основой для обвинения по одному из эпизодов.

«Мальчик, в отношении которого было совершено преступление на чердаке, рассказал, что опознать преступника не может — тот напал сзади локтевым захватом и наклонил к себе. И поскольку у него повреждения были чудовищные совершенно, страшные разрывы, он видел, наклонившись, что у него кровь брызнула на джинсы преступника», — вспоминает Топильская.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Медико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что следы крови могли появиться при обстоятельствах, указанных потерпевшим. Далее дело оставалось за генетической экспертизой. Та подтвердила, что на джинсах Иртышова была кровь этого мальчика.

30 операций после садиста

На совести Иртышова два убийства и еще шесть жертв-мальчиков, оставшихся в живых. Один из них перенес трансплантацию кишечника в США и еще порядка 30 операций. Медики сделали это за свой счет, узнав, какому насилию подвергся ребенок. Но мальчик все равно умер в 2000 году, так и не вернувшись с лечения в США домой в Россию.

Иртышов был приговорен к смертной казни незадолго до введения моратория на этот вид наказания. В итоге он скончался в колонии от сердечной недостаточности в 2021 году.

Интеллектуально убог

В основном с Иртышовым работал полковник милиции Андрей Кубарев. В интервью с Сашей Сулим следователь признавался, что иногда он приходил на допросы с конфетами, чтобы разговорить педофила. Кубарев отмечал, что Иртышов был интеллектуально убог. Он не в полной мере осознавал, что творил, а на суде просил отпустить к маме домой, чтобы он «занимался выращиванием курочек».

При этом известно, что в 10 лет Иртышов получил черепно-мозговую травму, из-за которой имел репутацию олигофрена. Выпивавшая мать сдала его в интернат и более не интересовалась судьбой сына. В интернате он подвергался сексуализированному насилию. Переехав в Санкт-Петербург, он начал заниматься проституцией.

Иртышова задержали в петербургском кафе «Пегас». Оперативники пришли в заведение и предупредили посетителей, что будут задерживать насильника Иртышова. Там его знали не с лучшей стороны. Известно, что его партнеры буквально выставляли его за дверь, когда тот внезапно начинал проявлять садистские наклонности в интимной жизни.

