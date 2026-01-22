«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане

«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане

Подросток пришел в лицей №37 в Нижнекамске с ножом и пиротехникой. Во время налета он ранил 53-летнюю уборщицу, а после взорвал в здании пару страйкбольных гранат (очевидцы сообщают о звуках, похожих на хлопки от петард). NEWS.ru рассказывает, что известно о нападавшем и последствиях ЧП.

«Говорят, решился из-за буллинга»

Ученица лицея рассказала NEWS.ru, что мотивом для нападения стала травля, которую подросток претерпевал в детском коллективе.

«Я еле пережила этот ужас. Все случилось на уроке, вдруг мы услышали звук, похожий на стрельбу. Как оказалась потом, это были петарды. Потом все начали кричать, паниковать. Мы закрылись в классе, потом всех начали эвакуировать. Семиклассник пришел в школу с ножом и ранил охранницу. Говорят, очень сильно, но она жива. Медики в школу приезжали и оказали ей помощь. Вот сначала он ее ножом ранил, а потом петарды начал взрывать. Говорят, решился на это из-за буллинга. Сейчас он задержан», — рассказала ученица лицея.

Другой очевидец рассказал, что эвакуация из школы началась спустя 20 минут после нападения.

«Все очень быстро произошло. Когда услышали звук от петард, мы забаррикадировали дверь в класс. Минут через 20 нас начали эвакуировать. Говорят, когда нападавшего это мальчика задерживали, он попытался покончить с собой. Но ему помешали», — поделился ученик школы.

Поранился при задержании

Нападение произошло утром 22 января после первого урока. Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии из здания учебного учреждения, где видны капли крови на кафеле.

Росгвардия задержала вооруженного ребенка на месте, в момент нападения он травмировал себе руку. У него изъяты нож, маска и тактические перчатки. Сейчас с ним работают следственные органы.

«Сегодня в 8:56 в г. Нижнекамске Республики Татарстан в полицию поступило сообщение о том, что в одном из лицеев ученик нанес резаные раны одной из работниц. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии, им оказался 13-летний ученик данной общеобразовательной организации. Обстоятельства и мотивы действий нападавшего устанавливаются», — сообщили в полиции Татарстана.

Все педагоги, сотрудники и ученики были эвакуированы. Некоторые из них до эвакуации, спасаясь от нападения, закрылись в школьных кабинетах, пишет KazanFirst.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев отметил, что у пострадавшей уборщицы ранена рука. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

По информации Mash, перед тем, как напасть на школу, подросток сделал несколько фотографий в маске и с ножом и отправил их в чат с одноклассниками. Как пишет SHOT, мальчик перед нападением поругался с одноклассниками. Утром он сначала посетил классный час, а затем куда-то пропал. Его родители уведомлены о происшествии.

«Могу пойти с молотком и ножом»

Telegram-канал Baza пишет, что подросток готовился к нападению заранее. Одноклассникам он часто присылал видео с нападениями на школы, а также высмеивал религию.

«Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче», — писал юноша в одном из тематических чатов.

«Воодушевляющая идеология»

Депутат Госдумы Нина Останина в свете происшествия напомнила о продвигаемом ею законопроекте, связанном с психологической деятельностью в России.

«Уже много раз говорила: в сфере противодействия деструкции в подростково-молодежной среде нужны системные меры, относящиеся к воспитанию и психологической поддержке подрастающих поколений, вопросам и безопасности и, конечно же, к сфере смысла, который может дать только созидательная, воодушевляющая идеология. <...> Происшествие в Нижнекамске беру под свой контроль. И призываю всех, от кого это зависит, содействовать скорейшему принятию законопроекта об основах психологической деятельности РФ, принять решение о качественном развитии психологической службы в системе образования», — написала Останина в своем Telegram-канале.

