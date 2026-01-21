«Позвольте отрублю вам голову»: в Подмосковье поймали маньяка

В подмосковных Люберцах задержан мужчина, угрожавший прохожей убийством за отказ поцеловаться. Инцидент произошел во время прогулки девушки с собакой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Неспокойная прогулка

По словам пострадавшей, все началось во время обычной прогулки с собакой. Незнакомец внезапно увязался за ней и стал навязчиво требовать поцелуя.

Услышав отказ и предупреждение о намерении обратиться в полицию, он перешел к запугиванию. Злоумышленник заявил, что расправится с ней, вплоть до угрозы убийством.

«Позвольте я отрублю вам голову?» — со смехом говорил мужчина, попавший на запись.

Желание целовать — не домогательство?

Испуганная женщина в состоянии сильного стресса побежала к своему дому, при этом преследователь не отставал. Мужчина последовал за своей жертвой в подъезд жилого дома и попытался напасть на лестничной клетке. В этот критический момент девушке удалось дать отпор: она нанесла точный удар, оттолкнула нападавшего и воспользовалась секундной задержкой, чтобы добежать до своей квартиры и вызвать полицию.

Даже после вызова полицейских мужчина продолжал настаивать на своем, объясняя свое поведение тем, что у него нет девушки. На помощь женщине подоспел мужчина — предположительно, сожитель пострадавшей.

Судя по дикции, у мужчины либо есть проблемы психического характера, либо он в момент домогательств был в состоянии алкогольного опьянения. Во время беседы он утверждал, что желание поцеловать — это не домогательство.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В итоге на место прибыл наряд полиции — и назойливого гражданина задержали, пишет РЕН ТВ.

При этом не уточняется, было ли заведено дело на преследователя. В УМВД по Московской области не комментировали этот инцидент.

«Безобидный дурачок»

Местные жители в городских Telegram-каналах пишут, что, скорее всего, мужчина останется безнаказанным.

«Безобидный дурачок. Ему ничего не будет . Максимум — съездить в больничку на месяц-другой для профилактики», — предполагает пользователь Илья.

Комментаторы, которые снисходительно отнеслись к ментальному здоровью мужчины, отмечают, что если компетентные люди не займутся состоянием этого человека, то вскоре он может пострадать от самосуда.

