Насиловал пальцами: женщина обвинила сожителя в зоофилии

В Нижнем Новгороде зоозащитники добиваются возбуждения дела против местного жителя, подозреваемого в истязании девятилетней таксы. Его сожительница утверждала, что мужчина насилует собаку. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Издевался пальцами

Все началось с того, что женщина рассказала сотрудницам алкомаркета о выходках ее гражданского мужа. Она утверждала, будто супруг совершает в отношении их собаки насильственные действия сексуального характера.

Из-за страха оставлять животное наедине с сожителем женщина даже брала собаку с собой на работу в пункты выдачи заказов Wildberries. Ошарашенные сотрудницы алкогольного магазина тут же доложили о происходящем местным зоозащитникам.

Продавец магазина рассказала журналистам программы «Кстати», что зоосадист насиловал животное пальцами. При этом известно, что собаке девять лет и она не стерилизована.

«Просто со страху собака не будет сикаться»

Активисты пришли в квартиру, где проживает семья, и попросили показать собаку. Но тут же женщина, обвинявшая мужа в зоофилии, стала сопротивляться и отказываться от своих слов.

Зоозащитница Лариса Саплина рассказала журналистам о встрече с предполагаемым насильником. Вместе с соседкой семейства Алиной они смогли изъять таксу из семьи.

«Когда мы собаку изъяли, мы начали поднимать хвост, чтобы посмотреть сразу же. Там как будто бы все вывернуто наизнанку. Я себя сдержала, чтобы не заплакать», — рассказала Алина журналистам.

По словам Саплиной, на УЗИ во время осмотра половых органов собака «поджалась и начала сильно трястись».

«Просто так со страху собака не будет сикаться на пеленку, трястись, поджимать хвост и попу, не давая себя осмотреть», — объясняет зоозащитница.

Мужчина же утверждал, что «никогда не делал ничего с собакой», и даже отметил, что та «ни разу ни одному кобельку не давала». Сожительница позже заявила, что выдумала историю о насилии над собакой, чтобы отомстить мужчине за побои.

Упал на бутылку

Позже выяснилось, что за месяц до этого, в конце декабря, между партнерами произошел инцидент с применением ножа. Соседи опубликовали в соцсетях видео, на котором муж лежит в крови в подъезде, а женщина признается, что порезала его.

Соседи утверждают, что поножовщины у этой пары происходят регулярно. Предыдущая была в декабре, но никакого разбирательства по итогу не началось. Супруг сказал соседям, что он всего лишь упал на разбитую бутылку.

Полиция, по информации журналистов, склоняется к версии, что «ни собаки, ни поножовщины вообще не было». Тем не менее зоозащитники намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животным. Собаке по кличке Люси теперь ищут новых хозяев.

