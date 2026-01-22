Затащил в туалет и снял трусы: как накажут юных мигрантов-насильников?

Под Обнинском двое малолетних мигрантов с конца лета живут в местном соцучреждении, пока их родители ждут суда в центре временного содержания для иностранцев. Взрослые попали в режимные условия из-за своих же детей, которые надругались над четырехлетней девочкой. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«Девятилетний негодяй»

В июле 2025 года двое мигрантов 9 и 11 лет изнасиловали четырехлетнюю девочку в поселке Кривском Калужской области. В злополучный день ребенок гулял с отцом во дворе. Пока родитель ненадолго отвлекся, малолетние злоумышленники затащили девочку в бельевую сушилку и надругались над ней.

Жительница деревни Людмила, воспитывающая четырех детей, рассказывала NEWS.ru, что один из мальчиков и до этого был замечен за агрессивным поведением.

«Один из этих насильников, девятилетний негодяй, еще до 1 сентября избил одноклассницу. Ее папа возмутился, но все решили миром. В школе все это продолжилось. Мало того что он срывал уроки, пел на них и танцевал. Оказалось, что он очень любит драться», — делилась Людмила.

Затаскивал девочку в туалет

По ее словам, родители постоянно жаловались на поведение маленького мигранта. Он матерился, оскорблял родителей других детей, толкал их и портил имущество. Имел место и другой инцидент с нарушением половой неприкосновенности.

«Однажды он сказал одноклассникам, что изнасилует их матерей. В школе затащил маленькую девочку в туалет и снял с нее трусы. Не стерпев всего этого, в ноябре в администрацию школы на него пожаловалась мама одного мальчика», — отметила Людмила.

Жили без документов

Когда началось разбирательство по делу о сексуальном насилии, выяснилось, что родители насильников проживали в России без необходимых документов. Один из них поступил в школу уже по поддельным документам. Одна из семей на фоне шумихи с изнасилованием пыталась сбежать из России, но была задержана в Оренбургском регионе.

Дети были помещены в социальное учреждение, а родители — в центр временного содержания иностранных граждан. Разбирательство пока продолжается. За делом также следит губернатор региона Владислав Шапша.

Деструктивная семья

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко заявила в эфире телеканала «Царьград», что обидчики в этой ситуации, по ее мнению, воспитывались в деструктивных семьях.

«Это семьи, где не реализуются воспитательные меры. Вообще всех норм воспитания, в том числе сексуального воспитания. Уже в этом возрасте мы можем наблюдать у детей интерес к своему собственному телу, к различию тела с другими детьми. Но когда мы говорим о таких расстройствах влечения, <...> то здесь мы говорим, что обуздать эти порывы должны те взрослые, которые есть рядом», — объясняет Овчаренко.

Эксперт настаивает, что родителям нельзя игнорировать поведение ребенка, когда тот проявляет интерес к половой сфере. Всегда необходимо устанавливать нормативы по поведению в связи с этой темой.

