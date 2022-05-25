Критик усомнился в том, что Алсу пела под чужую фонограмму на шоу «Маска» Критик Бабичев усомнился в том, что Алсу пела под чужую фонограмму на шоу «Маска»

Певица Алсу в шоу «Маска» / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для человека, который долгое время профессионально занимался вокалом, записать фонограмму для музыкального проекта не составит труда, поэтому вряд ли певица Алсу использовала чужой голос для участия в шоу «Маска», заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, подобные слухи могли распустить недоброжелатели исполнительницы, пишет «Слово и Дело».

Для человека профессионального, который когда-то был на пике популярности, записать фонограмму проблем не составляет. Поэтому, мне кажется, это могут быть какие-то злые проделки конкурентов и недоброжелателей, — подчеркнул Бабичев.

Он призвал не относиться слишком серьезно к одному из множества слухов, которые распускают о «Маске». По его мнению, не столь важно, как давно не выступал артист-конкурсант, так как на шоу в любом случае играет записанная фонограмма. Бабичев заверил, что любую запись голоса могут должным образом отредактировать звукорежиссеры.

Фонограмму подделать можно как угодно. И если бы она спела и были бы какие-то проблемы, звукорежиссеры могли бы все подчистить, — пояснил критик.

В 2020 году Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом.

Эксперты обнаружили две группы голосов, с помощью которых осуществлялись накрутки в пользу Абрамовой. По их данным, за дочку Алсу в среднем каждый номер отправлял по 20 СМС, а за конкурента — по два сообщения.