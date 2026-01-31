Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу стали явной ложью, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что народы имели полное право на самостоятельный выбор перед лицом опасности.

Конфликт в подходах возник после того, как Россия, ссылаясь на прецедент с Гренландией, направила запрос в ООН о признании права на самоопределение для народов Донбасса, Новороссии и Крыма. В ответ Управление по правовым вопросам ООН пришло к выводу, что в данных ситуациях преобладает принцип территориальной целостности, а не самоопределения. Это заключение и озвучил генсек ООН.

Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности. И сделали это корректно, предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права. А значит, генсек банально лжет, — резюмировал Константинов.

По его словам, любой квалифицированный правовед должен это понимать. Он добавил, что усилиями чиновников ООН теряет последние остатки своего авторитета.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш продвигает «дикую» позицию по вопросу самоопределения Крыма и Донбасса. По ее мнению, глупые выводы – это обычная ситуация для политики ООН в последнее время.