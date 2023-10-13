Историк моды Васильев нашел виновницу своих проблем в России Историк моды Васильев пожаловался на проблемы в России из-за отвергнутой им дамы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев рассказал, что живет в России и рад в ней работать, но в ряде городов его появление категорически не приветствуется. Как сообщает EADaily, об этом Васильев рассказал в интервью на одном из YouTube-каналов. При этом он заявил, что в его проблемах виновата некая влиятельная дама.

В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: «Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина», — заявил Васильев.

По словам историка моды, в результате собственного расследования он выяснил, что это месть со стороны отвергнутой им женщины, имеющей «влияние в верхах власти». В связи с этим Васильев пожаловался, что из-за этого ему приходится зарабатывать за рубежом. При этом информацию о том, что он постоянно живет за пределами России, он категорически опроверг.

Жить и работать — разные вещи. Я не работаю в России, но я часто живу, — заявил Васильев.

Ранее историк моды назвал Ольгу Бузову и Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, современными иконами стиля. По его словам, они заняли место «ведущих имен», которые ушли с эстрады после начала СВО.