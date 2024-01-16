«Еще круче и лучше»: Рогов пообещал осовременить «Модный приговор» Стилист Рогов пообещал осовременить «Модный приговор»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Александр Рогов

Александр Рогов заявил NEWS.ru, что очень рад стать новым ведущим шоу «Модный приговор», так как это прекрасный карьерный рост. Как отметил стилист, он сделает все, чтобы проект стал еще интереснее, современнее, круче и лучше.

Мне очень приятно, что я стал ведущим «Модного приговора». Это прекрасный карьерный рост для меня. Особенно ценно в этой истории то, что было народное голосование и решение принято зрителями Первого канала. Мне кажется, это говорит обо всем. Я жду начала съемок и сделаю все, чтобы «Модный приговор» стал еще современнее, еще интереснее, еще круче и лучше, — сказал Рогов.

Рогов стал новым постоянным ведущим в статусе «обвинителя» в шоу «Модный приговор». Он набрал 45% во время зрительского голосования среди других претендентов на место ведущего. Пробовавшиеся на эту роль Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18% и 16% соответственно. В статусе «защитника» себя во время пробных выпусков показали писательница и блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, а также шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка. По ним решения пока не приняты.

«Модный приговор» перестал выходить в эфир после начала СВО. Возобновились выпуски с начала 2024 года. Александр Рогов в том числе вел последний выпуск от 14 января. В октябре прошлого года историк моды Александр Васильев сказал, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир. Он заявил, что не обижен и не расстроен из-за того, что не будет ведущим шоу.