Названа еще одна причина отказа от Васильева в «Модном приговоре» Телекритик Горбунов: с приходом Рогова «Модный приговор» станет более актуальным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru предположил, что Первый канал решил пригласить вместо Александра Васильева более молодого ведущего шоу «Модный приговор» с глубокими знаниями современной моды. По его мнению, с приходом стилиста Александра Рогова проект станет более актуальным.

Будем говорить прямо: Вячеслав Зайцев и Александр Васильев, которые вели шоу, они все равно были люди в возрасте. Все-таки когда сам проект называется «Модный приговор», хочется видеть молодого человека или девушку, которая мыслит более современными категориями, а не обладает базовыми знаковыми познаниями в мире моды. Я думаю, здесь станет проект чуть более актуален, — сказал Горбунов.

Рогов стал новым постоянным ведущим в статусе «обвинителя» в шоу «Модный приговор». Он набрал 45% во время зрительского голосования среди других претендентов на место ведущего. Пробовавшиеся на эту роль Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18% и 16% соответственно. В статусе «защитника» себя во время пробных выпусков показали писательница и блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, а также шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка. По ним решения пока не приняты.

«Модный приговор» перестал выходить в эфир после начала СВО, его выпуски возобновились с начала 2024 года. Александр Рогов в том числе вел последний выпуск от 14 января. В октябре прошлого года историк моды Александр Васильев сказал, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир. Он заявил, что не обижен и не расстроен из-за того, что не будет ведущим шоу.