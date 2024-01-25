За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»

Фото: «Атмосфера кино»

25 января в российский прокат вышла долгожданная экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм находился в производстве с 2018 года, сменил режиссера, актеров и дважды название. Первые зрители уже разделились на защитников неприкосновенности текста классика и тех, кто поддержал неожиданные решения съемочной группы. Как режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор изменили роман Булгакова, за что зрители будут ругать Юлию Снигирь и почему фильм следовало назвать «Воланд» — в материале обозревателя NEWS.ru.

Почему фильм сменил режиссера и актеров

«Мастер и Маргарита» — по праву одна из самых ожидаемых картин 2024 года. И не только потому, что создатели собрали звездный состав из российских и зарубежных актеров, а на производство потратили 1,2 млрд руб. Это третья отечественная экранизация романа Михаила Булгакова, к которому в России особое отношение. До этого был мини-сериал Владимира Бортко 2005 года и полнометражный фильм Юрия Кары 1994 года. Но из-за проблем с авторскими правами он добрался до зрителя лишь в 2011-м.

Любое воплощение «Мастера и Маргариты» на экране или на сцене традиционно связывают с мистицизмом и обрекают на провал. Судьба этого фильма тоже была непростой.

Съемки начали еще в 2018 году. Режиссером назначили Николая Лебедева («Легенда № 17», «Экипаж», «Нюрнберг»). Он планировал взять на роль Маргариты актрису Ольгу Куриленко, а на Воланда рассматривал Олега Меньшикова, Кевина Спейси и Гэри Олдмана. Однако финансовые причины и пандемия коронавируса остановили съемки. В итоге Лебедев ушел из проекта, а его место занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Вместе со сценаристом Романом Кантором режиссер полностью переписал сценарий, заново устроил кастинг и отодвинул премьеру фильма еще на год (картину планировали выпустить еще 1 января 2023 года). Авторы думали назвать фильм «Воланд», тем самым подчеркнув основную линию. Но затем вернулись к «Мастеру и Маргарите».

Что изменили создатели в картине

Знакомые с романом Булгакова зрители найдут в фильме немало несоответствий с литературным источником. Так, например, Мастер в книге не успел прославиться профессиональными победами, а на экране он успешный в недавнем прошлом писатель. Его пьесу снимают с постановки перед самой премьерой. Это грубо противоречит сюжету романа, но отсылает к биографии самого Михаила Афанасьевича.

Другой пример — великий бал у Сатаны, который предваряет роскошная вечеринка в квартире директора театра Степана Лиходеева. В текста Булгакова такой сцены не было, но в жизни он вместе с супругой был на реальном приеме у американского посла в 1935 году.

Авторы экранизации умело жонглируют не только фрагментами романа, перемещая зрителя из советской Москвы в город Ершалаим, но и эпизодами жизни самого писателя. Это не хрестоматийная экранизация, как, например, в телесериале Владимира Бортко, а насыщенная и четкая по экранному таймингу машина времени, которой управляет Воланд.

Несмотря на сменившееся название, чувствуется, что именно от его имени ведется повествование. Мессир в очередной раз приходит на Землю и снова убеждается в том, что ничего не изменилось. Люди все так же жадны до денег и власти, ленивы и узки сознанием, как во времена Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, так и в начале ХХ века. Они доносят, клевещут, предают и уничтожают тех, кто говорит правду.

Но и в этом мире страстей и пороков встречаются чистые души. Они — проявление Божественной любви, доказывающие существование Господа и Дьявола соответственно. Но именно Воланд решает спасти их — пару влюбленных, гения Мастера и его возлюбленную Маргариту. Правда, делает он это своими способами.

Кто сыграл Воланда, Мастера и Маргариту

Воланда в фильме сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Он заметно помолодел в сравнении с героем Олега Басилашвили в экранизации Бортко. Этот Сатана с обаянием голливудского маньяка (этакий Мадс Миккельсен в «Ганнибале») полон сил и энергии. Он готов искушать глупых людишек, испытывать их деньгами, чинами, похотью, славой и спорами.

Каждое появление Воланда в кадре сопрягается с волновой тряской картинки экрана. То ли дело в знойной жаре, настигшей москвичей в тот самый день на Патриарших, то ли в колебании метавселенной. Все же не каждый день к людям приходит Сатана.

Весь актерский состав картины — это безусловный повод для гордости Михаила Локшина. Каждое из звездных имен — а их в картине не один десяток — работает на усиление всего проекта. Мастер в исполнении Евгения Цыганова обрел не только качества гения-мученика, способного написать выдающийся роман. Он стал дерзким, глубоким, мыслящим и, главное, искренне любящим свою Маргариту мужчиной.

Юлия Снигирь получила одну из главных ролей русской драматургии. Роль Маргариты так же желанна и опасна, как и роль Дездемоны или Джульетты. Снигирь не только смогла одним взглядом передать несчастную в браке женщину, почти доведенную до самоубийства от буржуазной тоски и ненависти к мужу. Она за считаные мгновения перевоплощалась из влюбленной в Мастера женщины в разъяренную ведьму на метле и царицу инфернального бала. И если эта история начинается с Воланда, то заканчивается она именно любовью Мастера и Маргариты.

Снигирь ранее говорила, что готова, что зрители будут ругать ее за роль. «За все! За то, что кот не такой. И Маргарита, скажут, не такая, как должна быть. Это нормально — невозможно воспроизвести то, что нарисовало воображение, невозможно угодить каждому читателю», — говорила актриса «Кинопоиску».

Фото: «Атмосфера кино»

Кто сыграл свиту Воланда и других «негодяев» фильма

Отдельного внимания заслуживает свита Воланда. Коровьев-Фагот в исполнении Юрия Колокольникова получил качества эксцентричного эстета вкупе с интонациями психопата и русского Петрушки. В то время как Азазелло (Алексей Розин) — полная ему противоположность. Холодный, расчетливый убийца, молчаливый палач с неприкосновенными принципами.

Этот яркий дуэт разбавляет Полина Ауг в роли Геллы. Как известно, прежняя команда рассматривала на эту роль многих именитых актрис и супермоделей, но Михаил Локшин настоял на утверждении Ауг и снова оказался точен. Ее невероятная внешность добавила глубины и дьявольщины всей воландовской свите. А замыкает компанию кот Бегемот, которому подарил свой голос Юра Борисов.

Авторы сделали особую ставку на Алоизия, товарища Мастера по писательскому ремеслу. Его сыграл Александр Яценко. Он наделил персонажа своей фирменной органикой и создал символ мелочности и испорченности. В то время как Дмитрий Лысенков воплотил образ гадкого критика Латунского.

Чем фильм может не понравиться зрителю

«Мастер и Маргарита» — это картина для большого экрана. Его противопоказано смотреть на экранах смартфонов и прочих гаджетов. Визуальный мир, который создала сценарная группа вместе с оператором Максимом Жуковым и художниками, охватывает десятки локаций, города, реальные и альтернативные миры, каждый из которых имеет собственную цветовую палитру. Все оттенки серого, винно-бордовый, ослепляющий золотой, кроваво-красный. Все же на экране больше миллиарда рублей.

При этом музыка, написанная Анной Друбич, совсем не мешает фильму. Она только придает ему веса и насыщенности в определенные моменты, оттеняет возникающие у зрителя чувства.

В середине фильма Мастер говорит Маргарите: «Чтобы не обидеть автора, обычно говорят: „Проделана большая работа“». Наверняка такой вердикт вынесут создателям многие. Слишком любим роман Булгакова россиянами, и слишком ревностно некоторые зрители относятся к сотворчеству. А любая экранизация именно этим и является.

Михаил Локшин и его гигантская команда создала трехчасовой сеанс магии. Кому-то он покажется слишком сложным, кто-то почувствует фальшь в актерских интонациях. Но, как гласит приписка в финальных титрах, — мнение авторов может не совпадать с вашим.

Читайте также:

«Первый из всех»: Ярмольник рассказал о многолетней связи с Булгаковым

Гуськов рассказал о своем участии в фильме «Мастер и Маргарита»

Актер Цыганов назвал главную сложность работы на съемочной площадке с женой