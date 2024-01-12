Фильм «Чебурашка», критика патриотизма, театр: как живет Дмитрий Лысенков

Фото: «Централ Партнершип»

Дмитрий Лысенков в фильме «Чебурашка»

Дмитрий Лысенков — популярный российский актер, который прославился благодаря игре на сцене в театре имени Ленсовета и в Александринском театре. Чем сейчас занимается артист?

Чем известен Лысенков

Дмитрий Лысенков родился 6 июля 1982 года в Санкт-Петербурге. В 1999 году окончил школу и поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где обучался на курсе Владислава Пази. После окончания вуза в 2004 году стал работать в театре имени Ленсовета.

Многим зрителям он запомнился благодаря ролям в постановках «Войцек», «Снегири» и «Мера за меру». За роль в пьесе «Старший сын» Лысенков получил премию губернатора Вологды, а за роль в произведении «Заговор чувств» удостоился премии Владислава Стржельчика. В 25-летнем возрасте он перешел в Александринский театр.

В 2001 году дебютировал в кино в картине «Туда никогда не вернуться». В 2005 году получил первую главную роль в фильме «Танцуют все!». В 2013 году Лысенков обрел популярность благодаря участию в кинокартине «Сталинград». Также многие запомнили его по работам в проектах «Дуэлянт», «Домашний арест», «Мажор» и «Вампиры средней полосы».

В 2023 году артист принял участие в кинокартине «Чебурашка», которая заработала порядка 3 млрд рублей с момента премьеры и стала одним из самых кассовых российских фильмом в отечественном прокате. В настоящее время фильмография Лысенкова насчитывает более 80 работ.

Что известно о личной жизни артиста

Дмитрий Лысенков уже продолжительное время находится в браке с бывшей актрисой Александринского театра Марией Зиминой. Они познакомились на работе и через некоторое время зарегистрировали брак, отказавшись играть пышную свадьбу.

Известно, что семья воспитывает двоих дочерей — Софию и Алису.

Что Лысенков сказал во время интервью латвийскому радио

В 2019 году Дмитрий Лысенков в интервью латвийскому радио Baltkom раскритиковал жизнь в России, сказав, что в стране существует только два города — Москва и Санкт-Петербург.

«У нас в России есть только два города — это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу», — заявил он.

Артист пояснил, что его также не устраивает большой упор на патриотизм в российских школах.

«В ужасе от того, какой упор делается на патриотизм. Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно!» — подчеркнул актер.

Чем сейчас занимается Лысенков

В настоящее время Дмитрий Лысенков принимает участие в съемках сериала «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова. Премьера кинокартины запланирована на этот год.

Также он снимается в триллере «Монохром» режиссера Ольги Городецкой, где рассказывается про комиссара, живущего в 1924 году, который должен ликвидировать финского генерала.

Лысенков играет и в Александринском театре. 17 января он будет участвовать в сценической комедии по мотивам Николая Гоголя «Женитьба».

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