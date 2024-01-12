Составлен список участников «голой» вечеринки, которые не говорят об СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дма Билан и Филипп Киркоров

Российские артисты и блогеры-миллионники привлекли внимание к своей деятельности после посещения «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Кто из участников мероприятия поддерживает спецоперацию?

Кто из участников «голой» вечеринки поддержал СВО

Певец Дима Билан впервые прокомментировал спецоперацию в июне 2022 года, тогда он выразил готовность помогать Донбассу любыми способами. Позднее артист присоединился к благотворительной акции «Детям — в руки», в рамках которой оказал помощь семье из Воронежской области, которая взяла под опеку семерых детей из ДНР.

Также в своем видеоролике с извинениями после участия в вечеринке Ивлеевой артист обратил внимание, что 5 декабря выступил перед семьями участников СВО и сделал это от чистого сердца. При этом исполнитель пообещал выступить перед ними еще не один раз.

«Я помогаю и помогал, всегда горой стоял и стою за свою страну. И, наверное, моя ошибка в том, что большая часть помощи, которую я оказываю, не только в нынешнее время, но и вообще, на протяжении своего пути, я не транслирую. Потому что я помогаю от души и по зову сердца, а не для того, чтобы меня похвалили», — заявил Дима Билан.

Филипп Киркоров в июле 2022 года выступил в госпитале в Крыму перед военными, а в апреле 2023 года рассказал о своей гражданской позиции.

«Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. Мне необязательно выражать ее лозунгами. Вся Москва увешана афишами — „Филипп Киркоров в Кремле“. И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна — это сцена, где я пою песни», — сказал он Aif.ru.

Рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на вечеринку Ивлеевой в одном носке на гениталиях, вручили повестку в военкомат после ареста на 15 суток. Согласно данным Telegram-канала Mash, исполнитель выразил готовность уйти в зону СВО, если он сможет быть полезен на передовой.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio

Кто из участников «голой» вечеринки удалил посты об СВО

После того как «голая» вечеринка обернулась скандалом, авторы Telegram-канала Baza обратили внимание, что Анастасия Ивлеева удалила публикации в социальных сетях, в которых выступала против проведения спецоперации.

«Из профиля Ивлеевой пропал пост с черным квадратом и надписью „Нет войне“, а также картинка с голубем мира и призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Когда были удалены посты — неизвестно», — сообщает Baza.

Певица Ольга Орлова после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях фотографию с флагами России и Украины и выступила против СВО, однако позднее артистка пересмотрела свой взгляд на ситуацию и удалила пост.

Что про СВО говорила Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак считает себя патриотом России, однако не отрицает, что не поддерживает спецоперацию.

«Я не поддерживаю то, что происходит. При этом я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», — уточнила Собчак.

Телеведущая организовывает благотворительные проекты о предоставлении помощи пострадавшим от действий украинской стороны жителям приграничных территорий.

Кто из участников «голой» вечеринки не говорит об СВО

Певица Лолита Милявская ранее заявляла, что намеренно не комментирует СВО.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — объясняла артистка.

Модель Мария Миногарова 27 февраля 2022 года опубликовала в социальных сетях пост, в котором заявила, что намеренно не говорит об СВО, поскольку боится наткнуться на неверную информацию.

«Я, как и все, нахожусь сейчас в состоянии шока и прострации. Молчу не потому, что не хочу высказаться или нечего сказать. Я, как и все, нахожусь в безумных потоках информации, часть из которой откровенная пропаганда, другая — фейки, третья — правда», — написала она.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева после начала СВО свернула свой YouTube-канал, в котором критиковала российские власти.

«Моя позиция не поменялась никак, просто сейчас я не хочу путаться под ногами у моего государства. Вот успокоится все, снова станет хорошо, и снова продолжу критиковать чиновников, говорить, с чем я не согласна. Я как гражданин своей страны имею право говорить обо всем, что в ней происходит», — сказала она «Алене, блин».

Певица Глюкоза никогда не говорила о своем отношении к СВО, но призналась, что ситуация вокруг Украины не сильно сказывается на российских знаменитостях.

«Очень многие мои коллеги и друзья находятся здесь. Потому что творческая профессия — это профессия жизни. Знаете, актер обычно умирает на сцене. И все не останавливаются, делают, продолжают, записывают песни, и настроение у всех, как я поняла, боевое», — рассказала исполнительница в беседе с Юлией Меньшовой на YouTube-канале.

Рэпер Джиган также никогда не осуждал и не поддерживал СВО, в связи с чем сталкивается с критикой украинцев в соцсетях, которые требуют от артиста вспомнить, что он родился в Одессе.

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