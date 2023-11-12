Отъезд из РФ, выборы, СВО: в чем призналась Ксения Собчак в новом интервью Ксения Собчак заявила, что остается жить и работать в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак разъяснила свое отношение к России и рассказала о планах на президентские выборы во время интервью рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В чем она призналась?

Что сказала Собчак про СВО и Россию

Ксения Собчак считает себя патриотом России. По ее словам, искреннее отношение к родине заключается в том, что в сложное время она остается жить и работать в РФ. При этом журналистка не стала отрицать, что не поддерживает СВО. По ее словам, труднее всего ей смириться с уходом из жизни людей.

«Я не поддерживаю то, что происходит. При этом я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», — заявила Собчак.

Отвечая на вопрос о выборе между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, она заявила, что ей «не близка ни та, ни иная политика». При этом журналистка не стала отрицать, что старается быть осторожной в своих высказываниях.

Собчак считает, что после начала спецоперации на Украине был «поворотный момент», когда ситуацию можно было разрешить договоренностями. По ее мнению, прийти к решению конфликта российская и украинская делегации могли в ходе переговоров в Турции в марте 2022 года.

«В Стамбуле был реальный шанс на большой мир», — считает Собчак.

По мнению журналистки, ей удается оставаться в легальном поле в России благодаря памяти об отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

Будет ли Собчак баллотироваться в президенты 2024 году

Ксения Собчак считает, что в 2018 году у нее был плохой опыт участия в президентских выборах, когда она баллотировалась от партии «Гражданская инициатива» и планировала ее развивать, однако фракция со временем лишилась спонсорской поддержки. Из-за этого участвовать в голосовании в качестве кандидата вновь она не намерена.

«Я не буду. У меня был плохой опыт. <...> Мне не понравилось, что у меня не получилось создать партию», — заявила телеведущая.

Следующие президентские выборы в России намечены на март 2024 года.

Почему Ксению Собчак не показывают на Первом канале

Ксения Собчак с февраля 2020 года и на протяжении двух лет вместе с Александром Гордоном вела шоу «Док-ток» на Первом канале. По словам журналистки, «очень влиятельные» люди были против ее появления на федеральных каналах. Из-за этого ей приходилось сталкиваться со срывом эфиров.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Константин Эрнст и Ксения Собчак

«Я ехала на съемку, все уже было готово. Мне позвонило руководство и сказало, что съемка отменяется. То есть там были силы, которые жестко сопротивлялись моему выходу на Первый канал. Это факт, у этого есть свидетели. Сидели люди, была готова программа, мне пришлось развернуться, и съемка не состоялась», — объяснила журналистка.

По словам Собчак, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту приходилось регулярно «отстаивать и бороться» за ее шоу. Сейчас журналистка не планирует возвращаться на федеральное телевидение. По ее мнению, она не может появляться на государственных каналах во время СВО.

Что сказала Ксения Собчак о личной жизни

В ходе интервью Ксения Собчак призналась в любви к своему супругу режиссеру Константину Богомолову. Она также прокомментировала его драку с первым мужем актером Максимом Виторганом, которая произошла в самом начале отношений журналистки со вторым супругом.

Собчак заявила, что не поддерживает физическое насилие. По ее мнению, это проявление слабости. Отвечая на вопрос о том, что стало причиной драки, журналистка ответила: «Из-за любви». Однако, по ее мнению, в том поединке проигравшими оказались обе стороны.

«Все проиграли. Понимаешь? Дрались ли они? Дрались, но не должны были... Давай так, я очень люблю мужа Костю. Считаю его гениальным человеком, восхищаюсь тем, что он делает, и он из редких людей, чей талант я считаю огромным, он вызывает во мне искренний женский трепет», — заключила Собчак.

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