Собчак объявила о помощи беженцам из Белгорода Собчак пообещала оплатить жилье для переселенцев из Белгорода

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Последствия обстрела Белгорода

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале объявила об оказании помощи беженцам из Белгорода и тем, кто остался без жилья в результате обстрелов со стороны ВСУ. Собчак назвала Белгород одним из самых опасных городов России, так как удары здесь стали ежедневными.

Я надеялась, что с Белгородом до этого не дойдет — но, к моему ужасу, обстрелы города стали ежедневными, как и гибель людей, воронки среди улиц и попадания в жилые дома. Поэтому мы снова запускаем наш проект по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области. Вы пишете нам на почту, мы проверяем информацию, подбираем жилье для переселения и оплачиваем на 3 месяца. Часть людей и расселений возьму на себя я, — сообщила Собчак.

Телеведущая отметила, что расселение будет происходить не в приграничные районы, и призвала своих подписчиков оказывать поддержку беженцам. Она пояснила, что оставшимся без жилья россиянам нужно писать ей на электронный адрес для получения помощи.

Очевидно, что Белгород сейчас — один из самых опасных городов России, но были и попытки обстрелов Брянской, Курской областей. Поэтому мы не считаем переезд в соседний приграничный регион безопасным решением в перспективе, — подчеркнула Собчак.

Ранее Собчак сообщила, что потеряла около 15 млн рублей после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Она заявила, что деньги — не главное. Важнее всего, по ее словам, делать выводы и проявлять человечность по отношению к тем, кто допустил ошибку.