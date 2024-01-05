Собчак раскрыла сумму многомиллионных убытков после «голой» вечеринки Собчак заявила, что потеряла 15 млн рублей после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале она написала, что деньги — не главное. Важнее всего, по ее словам, делать выводы и проявлять человечность по отношению к тем, кто допустил ошибку.

Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших, — заявила Собчак.

Telegram-канал «Небожена» ранее сообщил, что Ивлеева может на время переехать в Дубай после скандала на «голой» тусовке в московском клубе «Мутабор». По некоторым данным, блогер хочет «пересидеть» в ОАЭ несколько месяцев, после чего вернуться в Россию. Сама Ивлеева пока не подтвердила эту информацию. Отмечается, что она не выходит на связь с 26 декабря.

Ранее сообщалось, что из телевизионной версии фестиваля «Песня года» вырезали народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую, которые также участвовали в вечеринке Ивлеевой. Помимо этого, в эфир не попали песни Анны Asti и Александра Реввы.