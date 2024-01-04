Стало известно о возможном переезде Ивлеевой за рубеж «Небожена»: Ивлеева переедет в Дубай после скандала на «голой» вечеринке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал «Небожена» сообщает, что блогер Анастасия Ивлеева после скандала на «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» может на время переехать в Дубай. По данным канала, 32-летняя исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» проведет несколько месяцев в ОАЭ.

«Небожена» отмечает, что Ивлеева планирует «пересидеть» в Дубае скандал, после чего вернется в Россию. Официального подтверждения этой информации пока нет. По информации канала, Ивлеева не выходит на связь с 26 декабря 2023 года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказал мнение, что Ивлеевой нужно запретить выезжать за границу. Он предположил, что против телеведущей возбудят уголовное дело, если подтвердится, что на ее «голой» вечеринке присутствовали несовершеннолетние. В этом случае Ивлеева должна находиться в России, подчеркнул Бородин.

Глава ФПБК добавил, что он обратился в МВД с просьбой провести проверку вечеринки. По его словам, из клуба, где проходило мероприятие, уже изъяты все видеокамеры, которые изучают уполномоченные органы. Кроме того, Бородин предположил, что следователи опросили всех граждан, присутствовавших на вечеринке.