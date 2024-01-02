Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии «Песни года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую вырезали из телевизионной версии фестиваля «Песня года», сообщает KP.RU. Журналисты издания заметили, что телеверсия отличается от концерта, который записывали на съемках.

По информации KP.RU, в эфир не попали песни тех, кто подвергся критике после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Помимо Киркорова и Лолиты среди таковых оказалась и Анна Асти. Также не показали выступление Михаила Шуфутинского, исполнившего дуэтом с Киркоровым песню «Жара Дубая». Кроме того, в телеэфире не оказалось песни Александра Реввы. Как пишет издание, номер «Песня остается с человеком» в исполнении 10 артистов смонтировали так, чтобы Ревва не попал в кадр.

При этом в телевизионную версию «Песни года» вошло выступление Димы Билана, исполнившего композицию «Острой бритвой». Ранее Билана не стали вырезать и из новогодних шоу, в том числе его можно было увидеть на Первом канале. Ему, как и Лолите с Киркоровым, после похода в клуб «Мутабор» пришлось записывать видео с извинениями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Валерия, Дима Билан, Мари Краймбрери, Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Валерия, Дима Билан, Мари Краймбрери, Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Shaman (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Shaman (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Люся Чеботина, певец Филипп Киркоров и певец Стас Михайлов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Люся Чеботина, певец Филипп Киркоров и певец Стас Михайлов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита и певец Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита и певец Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и певица Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и певица Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия и Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия и Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Киркоров во время празднования Нового года в своем особняке произнес тост, заявив, что лично он и его друзья запомнят 2023-й только с позитивной стороны. При этом артист добавил, что люди быстро привыкают к хорошему, но когда их «опускают с небес на землю», начинают ценить элементарные вещи, которые до этого не замечали.