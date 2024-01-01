Высмеяли и вырезали. Как прошел Новый год для участников «голой» вечеринки? Билан появился на трех каналах в Новый год после участия в вечеринке Ивлеевой

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Российские артисты после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой лишились возможности выступить на праздничных шоу в Новый год. Кого убрали из эфира, кто из знаменитостей появился на ТВ после скандала?

Как высмеяли Киркорова на ТВ в новогоднюю ночь

После участия в вечеринке Ивлеевой певец Филипп Киркоров был вырезан из «Новогодней ночи» на Первом канале и фильма «Иван Васильевич меняет все», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ в праздничную ночь.

Несмотря на то, что сцены с Киркоровым убрали из комедии, артиста упомянули в кадре. Так, в одном из эпизодов Зина, которую сыграла Марина Кравец, переодевает Ивана Грозного в исполнении Тимура Батрутдинова в современную одежду. Царь оказывается в цветном жилете и телесных колготках с узорами, на что Зина, перефразировав фразу из оригинальной версии фильма, сравнила его с поп-королем российской эстрады.

При этом Филипп Киркоров присутствовал в эфире «Новогодней маски» на НТВ, однако большое количество фрагментов с ним было вырезано.

Как пошутили над Ивлеевой

Телеканал ТНТ добавил в фильм «Иван Васильевич меняет все» шутку о вечеринке Анастасии Ивлеевой. В одной из первых сцен комедии Шурик, которого сыграл комик Денис Карибидис, просыпается от СМС-сообщения, где говорится: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». В следующий момент он начинает кричать от ужаса.

На каких каналах показали Диму Билана

Несмотря на участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой певцу Диме Билану удалось сохранить свое присутствие в новогодних шоу.

Певца можно было увидеть в сборном концерте «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя», где он спел песню «Про белые розы». На это особое внимание обратила телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая также участвовала в вечеринке Ивлеевой.

«Ребята!!! 02:23 и на Первом Билан!», — написала она в своем Telegram-канале.

Также Дима Билан появился в «Голубом огоньке на Шаболовке» на канале «Россия-1» и в эфире «Новогодней маске». В праздничном выпуске он участвовал в качестве члена жюри.

Вдобавок артист выступит на «Зимнем Show» 1 января. Он единственный из участников вечеринки, кто не был исключен из этого концерта.

Как из-за Киркорова пострадали Чеботина и Шуфутинский

Шансонье Михаил Шуфутинский и певица Люся Чеботина косвенно пострадали из-за участия Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Из-за решения Первого канала убрать поп-короля эстрады из эфира был вырезан его совместный номер с Михаилом Шуфутинским из концерта «Наш Новый год», который будет транслироваться 1 января.

Люся Чеботина в новогодних шоу должна была исполнить с Киркоровым их совместный хит «Королева», за который артисты взяли награду на музыкальной премии «Песня года», однако их номер убрали из праздничного эфира.

Других артистов, посетивших вечеринку Ивлеевой, — Анны Асти, Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) — в праздничных передачах также не было.

Больше всего времени в новогоднем эфире получили певцы SHAMAN и Олег Газманов. Также на экране появились артисты Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие.

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