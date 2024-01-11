Лолиту могут наказать за паспорт Израиля. Последствия «голой» вечеринки? Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская

Певицу Лолиту Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта. Какие подробности известны, связано ли это с ее участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой?

Кто попросил провести проверку в отношении Лолиты

По данным SHOT, в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин, который напомнил, что у певицы, помимо российского, есть израильский паспорт.

«Сама Милявская этого никогда не скрывала и рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. По закону Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства, однако сделала ли она это, неизвестно. Теперь общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы и, если нет, наказать ее по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Сама Лолита сейчас продолжает оставаться без концертов после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. По словам певицы, она не отчаивается и продолжает жить обычной жизнью», — сообщил источник.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Что Лолита сделала после «голой» вечеринки

После участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой Лолиту стали вырезать из различных шоу и концертов. Кроме того, большое количество выступлений артистки было отменено.

9 января певица сообщила, что оказала помощь жителям Шебекино и Белгорода. Она также призвала поклонников присоединиться к акции, которую организовала журналистка Ксения Собчак в поддержку жителей российского региона.

«Сухо, по делу. Огромное спасибо команде Ксении Собчак и ей лично за то, что она не первый раз организовывает помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно. Просто мы же вместе», — высказалась Лолита.

Что Лолита сказала после «голой» вечеринки

Лолита опубликовала видеобращение к своим поклонникам, в котором поблагодарила их за «безумное количество» поддержки и отметила, что чувствует себя так, «как в день рождения».

«Еще хочу сказать спасибо за то, что вы, мои подписчики, всегда со мной! И я искренне желаю в новом году здоровья, это удивительная вещь — мы живы, и это прекрасно!» — заявила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Сколько денег могла потерять Лолита из-за «отмены»

Лолита Милявская лишилась десятков миллионов рублей. Она была исключена из списка артистов на частные новогодние мероприятия.

Кроме того, ей отменили большое количество концертов. Речь идет о концертном туре по России, который был запланирован на начало 2024 года.

Уедет ли Лолита из России

Лолита пообещала, что не уедет из России. Она прокомментировала слухи о своей эмиграции и заявила, что у нее запланирована поездка в Болгарию к матери и дочери.

«И еще что хотела сказать. Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» — ответила исполнительница.

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