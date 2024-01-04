«Королевские убытки»: сколько денег потеряли звезды вечеринки Ивлеевой KP.RU: Киркоров несет «королевские убытки» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак

Участники «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой понесли существенные финансовые потери. Каких гонораров лишились звезды?

Сколько денег лишились участники «голой» вечеринки Ивлеевой

Знаменитости, посетившие скандальное мероприятие в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, несут миллионные убытки из-за отмены новогодних выступлений. Как сообщает KP.RU, народный артист России Филипп Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей. Такую сумму исполнителю должны были принести новогодние шоу с его участием.

Кроме того, отменены и два больших концерта Киркорова, за которые он заработал бы около 20 млн рублей.

«Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки“», — отмечает KP.RU.

Организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева потеряла порядка 25 млн рублей, пишет издание. Эти деньги ей полагались за участие в новогодних корпоративах.

Певица Лолита Милявская лишилась десятков миллионов рублей. Как заявляла сама артистка, после «голой» вечеринки у нее отменили большое количество выступлений. KP.RU предполагает, что речь идет о концертном туре по России, который был запланирован на начало 2024 года. Кроме того, Лолиту исключили из списка артистов на частные новогодние мероприятия.

Телеведущая Ксения Собчак также столкнулась с внушительными убытками, пишет KP.RU. После «отмены» из-за вечеринки Ивлеевой она не заработает порядка 8 млн рублей, которые полагались ей как ведущей новогодних корпоративов. Сама Собчак сообщала, что были отменены три корпоративных мероприятия с ее участием.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Самый страшный удар по Киркорову

Как ранее стало известно, народного артиста России «вырезали» из телевизионной версии фестиваля «Песня года». В частности, был перемонтирован общий номер, где все участники концерта поют композицию «Песня остается с человеком»: голос Киркорова заменили на вокал Игоря Николаева, а в кадр попала лишь рука поп-короля.

Кроме того, зрители не увидели совместные выступления Киркорова с шансонье Михаилом Шуфутинским и певицей Люсей Чеботиной.

MK.RU отмечает, что для Киркорова «вырезание» из «Песни года» стало наиболее страшным ударом из всех последствий посещения «голой» вечеринки Ивлеевой. По данным издания, именно выступление на этом фестивале Киркоров считает «главной наградой артиста».

«Говорят, [Киркоров] очень расстроился, когда узнал, что в итоге не попал даже в совместный выход звезд», — пишет MK.RU.

Чего еще лишились звезды «голой» вечеринки Ивлеевой

Как сообщал «Коммерсант», контракты с Ивлеевой, Лолитой, Киркоровым, Димой Биланом и Анной Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) заморозили многие медиа и рекламные компании, в частности, МТС, VK, ТНТ и НТВ.

С Ивлеевой приостановили сотрудничество ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса, а вышеперечисленные артисты и певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) попали в так называемый стоп-лист.

Кроме того, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывал лишить Киркорова звания народного артиста России, а Билана — заслуженного артиста.

Помимо Киркорова из «Песни года» также вырезали Лолиту и Анну Асти. Без гостей «голой» вечеринки обошелся и новогодний пародийный фильм «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ. Так, Киркорова в финальной версии картины заменил актер Никита Кологривый (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а Анну Асти — исполнительница Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова).

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