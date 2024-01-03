«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 3 января, что интересного «неДума»: российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова поддержала коллегу Анастасию Ивлееву, певец Филипп Киркоров может покинуть Россию в скором времени, а участников «голой» вечеринки заставляют «присягнуть» России. Что известно о тусовке Ивлеевой и ее участниках к вечеру 3 января?

Почему Чехова поддержала Ивлееву

По мнению Чеховой, участники «голой» вечеринки, которая прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор», стали «переобуваться» после всеобщего осуждения, хотя на самом мероприятии им было приятно находиться. Поэтому Ивлеевой не стоило извиняться перед гостями вечеринки в видеообращении от 27 декабря, уверена Чехова.

Она добавила, что Ивлеева заслужила не осуждение, а славу.

«Однажды ты научишься просчитывать каждый свой шаг наперед, но вместе с этим увидишь, как это лишает тебя харизмы и индивидуальности! Поэтому ошибайся, девочка, набивай шишки, познавай все опции вожделенной славы», — написала она в Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анфиса Чехова

Может ли Киркоров уехать из России

По данным портал ОСН, в планах у народного артиста России была работа во время новогодних каникул, после которой он намеревался отправиться в отпуск. Однако из-за отмены всех его ближайших выступлений Киркоров может уже совсем скоро покинуть страну.

По словам источника, близкого к певцу, изначально артист намеревался отправиться в отпуск в середине января, но, возможно, он решит сделать это раньше.

Кто пригласил Киркорова и Билана на шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская пригласила Киркорова и Диму Билана на шоу своего супруга, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По словам Рудковской, певцы — ее друзья, и она не видит причин не приглашать их.

«Он (Киркоров. — NEWS.ru) наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить: „Галя, у нас отмена“? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», — заявила Рудковская.

Какое тату набил Киркоров

Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», на тыльной стороне ладони Киркорова появилось изображение с жуком-скарабеем.

«56-летний Киркоров после „голой“ вечеринки набил первую татушку! Пока мы ели-пили и гуляли Новый год, на правой руке Примадонна появился жук скарабей. Говорят, что он приносит удачу и не только: скарабей символизирует перерождение и просветление», — отмечается в публикации источника.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Звезд шоу-бизнеса хотят заставить присягнуть России

Согласно информации Telegram-канала «неДума», российским знаменитостям «через круг общения» рекомендуют определиться, на чьей стороне они находятся.

«Например, публично задонатить добровольцам на СВО, собрать (а лучше отвезти) гуманитарную помощь бойцам или в Донбасс, выступить перед бойцами, съездить в Крым на концерт или в отпуск/на выходные. Ну, или выйти в футболке/бейсболке с Z, сообщить о своей позиции в интервью или соцсетях, в конце концов — лайкнуть контент в поддержку СВО. Условно говоря, показать на чьей ты стороне, „с нами или с врагами“», — пишет Telegram-канал.

Канал отмечает, что в случае отсутствия такого определения «ничего плохого» для звезд не будет, однако «все будет ясно». Уточняется, что речь идет не только об Ивлеевой и участниках ее «голой» вечеринки.

Комментируя эту информацию, специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева отметила, что нельзя заставлять любить Родину.

«Насильно любить Родину нельзя. Те, кто хотел ездить на „передок“, ездят с первых дней и ничего за это не просят. Они ездили в Сирию с концертами, они ездили в Донбасс еще во время Крымской весны. Это не должно быть „обязаловкой“ или способом прощения (нельзя откупаться от предательства или равнодушия!), такое делают все-таки от души», — сказала она в беседе с порталом Pravda.ru.

Читайте также:

«Ошибайся»: что сказала секс-революционерка Чехова о вечеринке Ивлеевой

Шоу Плющенко, отъезд из России: последние новости о Киркорове 3 января

Скорбь и тишина: что сказали звезды «голой» вечеринки об атаках на Белгород