Шоу Плющенко, отъезд из России: последние новости о Киркорове 3 января ОСН: Киркоров может уехать из России в ближайшее время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров получил приглашение на шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Уедет ли он из России, что известно о певце после его «отмены»?

Кто пригласил Киркорова на шоу Плющенко

Генеральный продюсер шоу Плющенко и его супруга Яна Рудковская 2 января рассказала в беседе с изданием «Спорт-Экспресс», что пригласила на выступление мужа артистов Филиппа Киркорова и Диму Билана, которые подверглись критике из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Рудковской, певцы — ее друзья, она не видит причин не приглашать их.

«Он (Киркоров. — NEWS.ru) наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить: „Галя, у нас отмена“? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», — заявила она.

Ранее Рудковская выразила уверенность, что Киркоров и Билан не знали, на какое мероприятие они идут. Продюсер также назвала «мышеловкой» организованную Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку.

«Люди не знали, куда они шли. <...> Арт-выставка превратилась в мышеловку для тех, кто даже не рассматривал ее как сыр и лакомый кусок, а попался туда на доверии к приглашающей стороне. <...> Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы?» — сказала Рудковская.

Фото с «Песни года» с Киркоровым

2 января в Сети появились кадры со съемок новогоднего выпуска «Песни года», на которых запечатлены Киркоров и певица Лолита Милявская. В итоговый вариант передачи фрагменты с исполнителями не попали из-за их участия в «голой» вечеринке Ивлеевой.

Как уточняется, Киркоров появился на съемках в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Судя по кадрам, исполнитель пел вместе с другими приглашенными на «Песню года» звездами: на снимках артист появился рядом с Полиной Гагариной, SHAMAN (Ярослав Дронов), Мией Бойкой и другими. Вместе с ними Киркоров исполнял главный символ фестиваля «Песне ты не скажешь: „До свидания“».

В таком образе певец исполнил свои главные хиты 2023 года, однако зрители не увидели его номер. Телеканал «Россия 1», на котором выходила «Песня года», практически полностью вырезал из финального варианта передачи выступление Киркорова. Как сообщал портал «Утро.ру», монтажу подвергся общий номер, где голос Киркорова заменили на Игоря Николаева. Отмечается, что в эфир попала лишь рука народного артиста.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Лолита Милявская

Как Киркоров поздравил своего отца Бедроса

2 января Киркоров на странице в социальной сети разместил видео, в котором поздравил с праздником своего отца Бедроса Киркорова.

«92 года нашему папе — главе семьи! Поэтому всем, кому за 18, мы хотим пожелать здоровья и счастья. Это же год семьи! Поэтому мы свято верим в чудеса, семью и бережем своих близких. С Новым годом! Ура!» — сказал в ролике народный артист России.

Также Киркоров показал моменты с празднования Нового года, организованного им самим. Гостями вечера были артисты Ирина Дубцова, Тимур Хайдаров и многие другие. В новогоднем ролике был замечен и сын Киркорова Мартин.

Эмигрирует ли Киркоров

Как сообщает портал ОСН, изначально Киркоров планировал тщательно поработать во время новогодних каникул и потом отправиться в отпуск. Однако из-за отмены всех его ближайших выступлений он может уже совсем скоро покинуть Россию.

По слова источника, близкого к Киркорову, изначально артист намеревался отправиться в отпуск в середине января, но, возможно, он решит сделать это раньше.

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