Кого вырезали и кто остался в «Песне года»: Киркоров, Лолита, Варум Орбакайте и Варум раскритиковали после появления на «Песне года»

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«Голая» вечеринка в московском клубе Mutabor вызвала большой скандал. В последний момент пришлось менять формат новогодней программы «Песня года». Кого удалось вырезать из финального монтажа телепередачи, а кто остался, несмотря на критику со стороны россиян?

Кого вырезали из «Песни года»

Наиболее известных в России участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой — Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую — «отменили» на российском ТВ и в «Песне года».

«Утро.ру» указывает, что был перемонтирован и общий номер, где все участники концерта поют «Песня остается с человеком», а голос Киркорова заменили на Игоря Николаева. Отмечается, что в эфир попала лишь рука Киркорова.

«В остальном же, как и не было его... Мол, нет такого артиста, и точка», — пишет по этому поводу «Утро.ру».

Лолиту тоже убрали из эфиров ВГТРК и Первого канала. В «Зимнем SHOW» 1 января вместо нее выступили Люся Чеботина, Burito и Хабиб. До этого сообщалось об отмене ряда ее выступлений, поскольку люди начали массово сдавать билеты на них.

Тем не менее руководство телеканала НТВ не стало убирать Киркорова и Лолиту из новогоднего шоу «Маска», где они были в жюри. Тем не менее большое количество кадров с ними было вырезано.

Кроме Киркорова и Лолиты из эфира «Песни года» пропал комик Александр Ревва, который уезжал из России после начала СВО. Его тоже вырезали из хорового исполнения композиции «Песня остается с человеком». Кроме того, убрали из программы и Анну Асти, которая была на «голой» вечеринке Ивлеевой. А из-за Киркорова из программы выпал Михаил Шуфутинский, с которым они дуэтом должны были исполнять песню «Жара Дубая».

За что в России раскритиковали Орбакайте и Варум

Появление в «Песне года» Кристины Орбакайте и Анжелики Варум, которые не отметились участием в каких-либо особых скандалах в 2023 году, также вызвало недовольство, отмечает KP.RU. На «Песне года» Орбакайте спела песню «Пьяная вишня», а Варум — «Эта девочка».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

«Весь год сидели в Америке — и нате вам, нарисовались», «Кто их сюда зовет? Зачем они нам?», «Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было», «Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум „Песня“ только выиграла бы», — пишут комментарии телезрители.

Как отмечает KP.RU, Орбакайте надолго уехала из России в США в декабре 2022-го и в течение года почти не появлялась в России. В декабре она приехала и была награждена премией телеканала Fashion TV в Москве.

Кто был на «Песне года»

В остальном же, пул звезд почти не изменился. На сцене выступили лев Лещенко, Николай Басков, Валерия, Дима Билан, Хабиб, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN, Стас Михайлов, Юрий Антонов.

На сцене также появилась украинская певица Ани Лорак, которую подозревали в поддержке ВСУ, а общественники требовали отмены ряда ее концертов.

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