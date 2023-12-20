Звезда «Каменской» Никоненко возмутился чествованием Орбакайте в Москве Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте премией Fashion TV в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Никоненко

Советский и российский актер Сергей Никоненко высказал недовольство тем, что певицу Кристину Орбакайте наградили премией телеканала Fashion TV в Москве. По его мнению, чествовать в России нужно патриотов, а не тех, кто покинул страну, передает MK.RU.

Очень плохо, что она получила награды! Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти! — возмутился актер.

Вечером 19 декабря Орбакайте заметили на ежегодной премии Fashion TV. СМИ писали, что дочь Аллы Пугачевой вышла в свет в наряде, напоминающем военную форму гусарского полка. На светском рауте певицу отметили наградой от телеканала.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Орбакайте после новогодних выступлений в России поедет обратно в США. По данным источника из окружения артистки, она уже приобрела билет.

Как выяснил канал, Орбакайте пробудет в Штатах как минимум до конца февраля, этот отъезд позиционируется как отпуск. Mash отмечает, что певица после этого снова приедет в Россию, предположительно, также по рабочим вопросам.