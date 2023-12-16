Раскрыты планы Орбакайте после новогодних корпоративов Mash: Орбакайте после новогодних корпоративов вернется в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Telegram-канал Mash сообщает, что российская певица Кристина Орбакайте после новогодних выступлений в России поедет обратно в США. По данным источника из окружения артистки, она уже приобрела билет.

Как выяснил канал, Орбакайте пробудет в Соединенных Штатах Америки как минимум до конца февраля, этот отъезд позиционируется как отпуск. Mash отмечает, что певица после этого снова приедет в Россию, вероятно, также по работе.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил организаторов концертов в том, что те приглашают на концерты артистов, не поддерживающих СВО. В качестве примера Бородин привел певицу Кристину Орбакайте и артиста Александра Ревву, которые, по его мнению, приезжают в Россию зарабатывать.

По словам музыкального критика Павла Рудченко, вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте, как и любой коммерческий артист, не упустит возможности заработать на новогодних корпоративах. По его мнению, спрос на артистку обязательно будет, потому что она не является «токсичной», хотя и приходится дочерью Алле Пугачевой.

В начале декабря Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она позировала журналистам. Знаменитость выглядела отдохнувшей.