Составлен полный список участников «голой» вечеринки Ивлеевой «Известия» опубликовали полный список участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полный список гостей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой появился в СМИ через неделю после ее завершения. Кто из знаменитостей был приглашен на тусовку в клубе Mutabor, есть ли среди них важные лица, кто оказался на фотографиях, что грозит участникам вечеринки?

Кто из блогеров-миллионников был на «голой» вечеринке Ивлеевой

«Известия» опубликовали список гостей вечеринки в клубе Mutabor на двух листах. Всего в списке указано 170 человек. В перечне указаны не только звезды, которые оказались на мероприятии, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган или Анна Asti, но и многие персонажи из мира шоу-бизнеса.

Так, в списке приглашенных значится бьюти-блогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Она получила известность в качестве блогера. В 2021 году у нее было около 6,5 млн подписчиков. В прошлом она выступала на слушаниях по молодежной политике в Госдуме РФ и брала интервью у министра культуры Владимира Мединского. По ее словам, у нее на YouTube более 1 млрд просмотров.

Под № 32 в списке приглашенных значится Дилара Зинатуллина (бывшая жена Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она модель и модный блогер с более 4 млн подписчиков в соцсетях. На мероприятии также были инфлюенсеры Карина Карамбейби (более 3,8 млн подписчиков на YouTube) и Кристи Крайм (1,27 млн подписчиков на YouTube и более 2 млн в соцсетях).

Под № 57 в списке приглашенных значится бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она является одним из крупнейших российских блогеров с 21,1 млн подписчиков в соцсетях и более 0,5 млн на YouTube. На вечеринку 20 декабря Бородина не пришла.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актриса и модель Саша Спилберг

Кто еще был приглашен на «голую» вечеринку

В списке гостей «голой» вечеринки, опубликованном российскими СМИ, можно найти большое количество менее известных имен, которые тесно связаны с российскими ТВ, шоу-бизнесом, модельным бизнесом и блогосферой.

Так, среди первых в списке приглашенных значатся рэпер Blago White (Владислав Померанцев) c 0,27 млн подписчиков в запрещенной в РФ соцсети и коллаборациями с Моргенштерном, Егором Кридом и Джиганом. Также указан его коллега Lovv66 (Иван Шабашов), которого ТНТ Music называл «фрешменом 2021 года». На него в запрещенной в РФ соцсети подписано 0,67 млн человек, а на YouTube — еще больше 140 тысяч.

В клуб Mutabor звали главреда журнала PeopleTalk (ранее шоу «Ледниковый период» на Первом канале, Tatler, Vogue) Лауру Джугелию (0,27 млн подписчиков в соцсетях). Там была режиссер Авдотья Александрова, известная как создатель «контрмодельного» агентства Lumpen, бьюти-блогер и бизнесвумен Наталья Бахман, которая обещает читателям «помочь найти свое место и пробить финансовый потолок» в различных соцсетях.

Кроме прочих, в списке приглашенных значатся бывший спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев, менеджер по социальным медиа Вадим Зажигин, а также, по выражению журнала «Афиша», «муза» и «царевна Лебедь» московского ресторана White Rabbit Ирина Зарькова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВикторГусев

Что грозит участникам вечеринки

«Голая» вечеринка в клубе Mutabor принесла большое количество неприятностей ее организаторам и самым известным участникам. Анастасия Ивлеева из-за негативной реакции общества на «голый шабаш во время чумы» потеряла ряд спонсорских контрактов, такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Лолита Милявская, столкнулись с «отменой» на ТВ и в концертных залах России. К Ивлеевой был подан иск о возмещении «морального вреда» на 1 млрд рублей.

Объектом правового разбирательства гипотетически может стать любой участник «голой» вечеринки Ивлеевой, поскольку Лефортовский суд Москвы, разбирая дело рэпера VACIO, пришел к выводу, что вечеринка в клубе Mutabor «была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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