«Оскандалилась крестница Путина»: что пишут про «голую» вечеринку на Западе

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Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак

Скандальная вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой в клубе Mutabor, стала известна на Западе. Что пишут о ней западные СМИ, как они называют Ксению Собчак, с какими скандалами сравнивают российскую вечеринку, что пишут об этом в соцсетях?

Что пишут про Ивлееву западные СМИ

Вечеринка 20 декабря в клубе Mutabor уже на следующий день оказалась в западных СМИ: о ней написала газета Daily Mail. В материале были описаны ключевые моменты вечеринки, включая изумруд на пояснице Ивлеевой и первую волну критики в адрес гостей вечеринки.

«Беспрестанные вечеринки московского „бомонда“ давно раздражали [патриотов в России]. Но это событие выглядит соломинкой, которая сломала спину верблюду», — пишет Daily Mail.

Британский ресурс Metro остановился на судьбе рэпера VACIO с заголовком: «[Президент России] Владимир Путин обрушил свою ярость на рэпера, который пришел на вечеринку знаменитостей в одном носке!»

В Швейцарии придумали свою версию происходящего. Издание Watson заявило, что «оргия, рассердившая Кремль», может стать источником финансов для СВО. А по утверждению турецкого издания Soczu, на вечеринке были некие российские политики.

Как известна на Западе Ксения Собчак

Наиболее известным представителем российского «бомонда» оказалась журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Daily Mail отметил, что она была в костюме от Sorelle телесного цвета.

На Западе Собчак известна как «крестница Путина». Так ее назвали, поскольку президент присутствовал при ее крещении в 12 лет и работал с ее отцом Анатолием Собчаком. О нахождении на обряде Собчак рассказывала «Эху Москвы» в 2018 году.

«Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти. — NEWS.ru) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — заключила Собчак.

Арабский канал BNZ English объявил, что «почти голую» вечеринку в Москве «посетила Ксения Собчак, внучка Владимира Путина». А крупное турецкое издание Haberler назвало ее «дочерью президента», которая «была среди гостей и фотографировалась почти обнаженная».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Почему Ивлееву сравнили с Кьярой Ферраньи

После того как Анастасия Ивлеева опубликовала два видео со своими извинениями, читатели итальянской газеты ilPost сравнили ее с итальянской интернет-селебрити Кьярой Ферраньи, которая столкнулась со штрафом в $1 млн. Итальянское антикоррупционное агентство AGCM обвинило ее в организации рождественской вечеринки якобы с целью благотворительности.

Итальянский блогер и интернет-знаменитость Кьяра Ферраньи немного старше Ивлеевой (36 лет), у нее 30 млн подписчиков в соцсетях и реалити-шоу на Amazon Prime. Ее образ использовался в рекламе кексов пандоро от компании Balocco, которые стоят вдвое дороже других аналогичных сладостей. Покупатели думали, что деньги идут на борьбу с раком костей.

Штраф в $1 млн напомнил итальянцам иск на 1 млрд рублей против Анастасии Ивлеевой. Кроме того, Ферраньи также была вынуждена извиниться на видео, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони с осуждением прокомментировала этот случай.

Что пишут о «голой» вечеринке в соцсетях

В комментариях Daily Mail раскритиковали наряды на вечеринке: «Мода в России лет на 30 отстает от остального мира». Также отметили, что происходящее похоже на популярную британскую мыльную оперу «Только в Эссексе».

Американские читатели, напротив, отмечают: «Как на показе мод в Нью-Йорке!»

Другие пользователи Сети проводили сравнения между «голой» вечеринкой Ивлеевой и образами развлечений из фильма «Голодные игры» или «последними вечеринками в бункере Гитлера».

«Вот такое поведение спровоцировало Французскую революцию», — констатировал Анджали Шарма из индийского города Ченнаи.

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