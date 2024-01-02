Опубликованы фото Киркорова и Лолиты, которые вырезали из «Песни года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Портал NEWS.ru опубликовал кадры со съемок новогоднего выпуска «Песни года», на которых запечатлены артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская. В итоговый вариант передачи фрагменты с исполнителями не попали из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Так, король эстрады появился на съемках в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Судя по кадрам, исполнитель пел вместе с другими приглашенными на «Песню года» артистами. На снимках Киркоров появился рядом с Полиной Гагариной, SHAMAN (Ярослав Дронов), Мией Бойкой и другими. Вместе с ними народный артист исполнял главный символ фестиваля «Песне ты не скажешь „До свидания“».

Лолита Милявская пришла на съемки передачи в черном костюме на мужской манер и белой рубашке. Из украшений певица выбрала лаконичные серьги и кольцо с белыми камнями.

В таких образах певцы исполнили свои главные хиты 2023 года, однако зрители не увидели их номеров. Телеканал «Россия 1», на котором выходила «Песня года», полностью вырезал из финального варианта передачи выступления Лолиты и Киркорова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Валерия, Дима Билан, Мари Краймбрери, Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Валерия, Дима Билан, Мари Краймбрери, Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Shaman (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Shaman (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Люся Чеботина, певец Филипп Киркоров и певец Стас Михайлов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Люся Чеботина, певец Филипп Киркоров и певец Стас Михайлов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита и певец Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита и певец Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и певица Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и певица Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия и Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия и Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

При этом в телевизионную версию «Песни года» вошло выступление Димы Билана, исполнившего композицию «Острой бритвой». Ранее Билана не стали вырезать и из новогодних шоу, в том числе его можно было увидеть на Первом канале. Ему, как и Лолите с Киркоровым, после похода в клуб «Мутабор» пришлось записывать видео с извинениями.