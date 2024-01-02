Киркорова и Лолиту вырезали из «Песни года»: кадры со съемок, что с SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Исполнители Филипп Киркоров и Лолита Милявская оказались в центре скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Изначально артистов раскритиковали за участие в мероприятии во время спецоперации ВС РФ на Украине. Затем Киркорова и Лолиту исключили практически из всех новогодних ТВ-шоу и фильмов, которые выходили в праздничную ночь. Артистов вырезали из телевизионной версии фестиваля «Песня года», в котором они участвовали не один десяток лет.

В распоряжении портала «Утро.ру» появились кадры того, как должна была выглядеть передача, если бы не произошел скандал вокруг вечеринки Ивлеевой. На съемках шоу Киркоров пел классическую фестивальную композицию «Песне ты не скажешь „До свидания“» в компании Димы Билана, Николая Баскова, Мии Бойки, Валерии, Ани Лорак, Клавы Коки и других звезд шоу-бизнеса. Король эстрады должен был появиться на сцене в бело-черном костюме с драгоценными украшениями.

Киркоров пел в третьем куплете сразу после Сергея Лазарева. Но в итоговой версии «Песни года» его голос заменили на голос Игоря Николаева, который даже не появился на сцене. Кроме того, кадры с исполнителем хита «Цвет настроения синий» поменяли на кадры со зрительным залом. Судя по финальной версии передачи, авторам пришлось буквально по секундам вырезать артистов.

Также зрителям не показали выступления Александра Реввы, Анны Асти и Михаила Шуфутинского. Шансонье должен был спеть дуэтом с Киркоровым.

При этом Диму Билана, который тоже был в числе гостей Ивлеевой на «голой» вечеринке, не стали убирать из шоу. Певец появился в «Песне года», в сборном концерте «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя», где спел композицию «Про белые розы», в «Голубом огоньке на Шаболовке» на канале «Россия 1», а также в эфире «Новогодней маски» на НТВ.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который также исполнял вместе с Киркоровым одну из песен, в телеверсии «Песни года» остался. Он не участвовал в вечеринке Ивлеевой. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, SHAMAN не входит в круг общения телеведущей.

Самые яркие кадры Киркорова и Милявской в «Песне года» — в фотогалерее NEWS.ru.