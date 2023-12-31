«Голая» вечеринка Ивлеевой отразилась на Шуфутинском MK.RU: Шуфутинский остался без номера с Киркоровым из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Шансонье Михаил Шуфутинский и певица Люся Чеботина пострадали из-за решения короля эстрады Филиппа Киркорова поучаствовать в «голой» вечеринке Анастасиии Ивлеевой, пишет MK.RU. По данным издания, из-за скандала Киркорова убрали из новогодних ТВ-шоу, где должны были показать новую совместную песню трех артистов.

Как прогнозирует MK.RU, теперь выступление Шуфутинского, Чеботиной и Киркорова не состоится. Шансонье говорил, что они создали особенный трек, который понравился бы многим слушателям. По информации издания, некоторую выгоду от произошедшего Чеботиной все же удалось получить — ее пригласили заменить исполнителя хита «Цвет настроения синий» на «Зимнем Show» в Москве 1 января.

Ранее стало известно, что организаторы «Зимнего Show», где должны были выступать Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.

Также холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров участников «голой» вечеринки Киркорова и Милявскую. В свою очередь телеканал НТВ решил сильно урезать показ этих звезд на своих шоу, поскольку полностью убрать их из телеэфира не представляется возможным — они являются главными ведущими двух программ. Похожие меры принял телеканал ТНТ.