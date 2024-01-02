Лолита ответила на слухи об эмиграции после «голой» вечеринки: уедет ли она Лолита заявила, что не уедет из России из-за вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская обратилась к своим поклонникам в новом видео. Что сказала артистка про эмиграцию из России?

Останется ли Лолита в России

В видеообращении, которое певица опубликовала в своих социальных сетях 1 января, Лолита признается, что 2023 год стал для нее одним из лучших в жизни. В связи с этим артистка требует «повторения».

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!» — сказала она.

Лолита также поблагодарила поклонников, которые устроили в Сети флешмоб в ее поддержку. Люди записывают ролики, на которых исполняют хиты Лолиты, в том числе песню «На Титанике».

«Еще хочу сказать спасибо за то, что вы, мои подписчики, всегда со мной! И я искренне желаю в новом году здоровья, это удивительная вещь — мы живы, и это прекрасно!» — заявила артистка.

По словам Лолиты, она не уедет из России. Об этом певица сказала, отвечая на слухи о своей эмиграции. Известно, что у артистки запланирована поездка в Болгарию к матери и дочери, о чем сама Лолита рассказывала еще до «голой» вечеринки, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«И еще что хотела сказать. Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» — развеяла слухи Лолита.

Как Лолита переживает стресс после «голой» вечеринки

Певица стала одной из участниц скандального мероприятия. После этого на нее обрушился шквал критики со стороны общественности. Также «голая» вечеринка сказалась на деятельности Лолиты — концерты артистки начали отменять, а сцены с ее участием вырезали из новогодних телешоу.

28 декабря Лолита опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Певица поблагодарила их за «безумное количество» поддержки и отметила, что чувствует себя «как в день рождения». По словам Лолиты, с ней все нормально. Артистка показала на видео процесс уборки в своей квартире: она взяла в руки швабру и моет полы.

«Кто-то спрашивает: чем я сейчас буду заниматься? Сейчас полы в квартире буду мыть, потому что не мыла месяца два. Кругом грязища, пылища! Ну а по поводу всего остального еще раз говорю: жизнь есть жизнь», — заявила Лолита на видео.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Чего лишилась Лолита после «голой» вечеринки

28 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что заказчики стали отказываться от выступлений Лолиты после скандала с «голой» вечеринкой. По информации источника, уже отменен концерт артистки, запланированный на 10 февраля, а шоу 3, 22 и 26 января под угрозой срыва.

Зрители стали массово сдавать билеты на ближайшие концерты Лолиты, сообщал Telegram-канал RT. Как уточнялось, на февральские выступления артистки в подмосковном Чехове не выкуплена даже половина мест, а в Раменском местные жители узнают, как можно вернуть билеты на шоу артистки. Также с сайта Тюменской филармонии исчезла афиша выступления Лолиты, запланированного на 25 марта.

Кроме того, холдинг ВГТРК и Первый канал убрали из эфиров Лолиту и народного артиста России Филиппа Киркорова. В «Зимнем SHOW», которое состоялось 1 января, Лолиты также не было — вместо нее и Киркорова на мероприятии выступили Люся Чеботина, Burito и Хабиб.

В то же время руководство телеканала НТВ оставило Киркорова и Лолиту в шоу «Маска» и «Суперстар», поскольку они являлись ведущими программ. При этом большое количество фрагментов с артистами было вырезано.

Как Лолита отреагировала на «отмену» после «голой» вечеринки

Лолита не скрывала, что расстроилась из-за происходящих с ней событий. При этом она подчеркнула, что старается не падать духом.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала Лолита в интервью РБК 27 декабря.

В беседе с Telegram-каналом MSK1.ru она признавалась, что плачет из-за отмены мероприятий, в которых должна была участвовать. По словам артистки, после «голой» вечеринки Ивлеевой у нее отменилось большое количество выступлений.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — делилась певица.

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