Взялась за швабру: как Лолита борется со стрессом после «голой» вечеринки Лолита заявила, что занялась уборкой квартиры после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская признавалась, что расстроилась из-за ее «отмены» после посещения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Чем сейчас занимается артистка, как справляется со стрессом?

Швабра в руки

28 декабря Лолита опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Певица поблагодарила их за «безумное количество» поддержки и отметила, что чувствует себя «как в день рождения». По словам Лолиты, с ней все нормально. Артистка показала на видео процесс уборки в своей квартире: она взяла в руки швабру и моет полы.

«Кто-то спрашивает: чем я сейчас буду заниматься? Сейчас полы в квартире буду мыть, потому что не мыла месяца два. Кругом грязища, пылища! Ну а по поводу всего остального еще раз говорю: жизнь есть жизнь», — заявила Лолита на видео.

О планах заняться работой по дому певица также сообщала радиостанции «Говорит Москва» 28 декабря.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Еще скоро весна, кусты надо подрезать», — сказала артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Что со здоровьем Лолиты

В беседе с NEWS.ru певица рассказала, что занимается спортом в бассейне, чтобы снять напряжение от частых гастролей. По ее словам, тренировки на воде для нее не хобби, а необходимость для сохранения здоровья.

Лолита призналась, что испытывает проблемы с позвоночником — из-за работы он перегружен.

«Это необходимость (бассейн. — NEWS.ru) гастрольная. Потому что, если я не буду плавать — позвоночник перегружен и большая нагрузка на ноги из-за каблуков, — будут проблемы со здоровьем. Вы хотите видеть шаркающую старушку на сцене на каблучках? Ну вот, чтобы этого не было, надо иногда поднимать попу и заходить в бассейн, — пояснила артистка.

Как Лолита отреагировала на «отмену» после вечеринки Ивлеевой

Певица посетила скандальное мероприятие в клубе «Мутабор» 20 декабря. После этого на нее обрушился шквал критики со стороны общественности, а концерты стали отменять.

Лолита не скрывала, что расстроилась из-за происходящих с ней событий. При этом она подчеркнула, что старается не падать духом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала Лолита в интервью РБК 27 декабря.

Ранее певица в беседе с Telegram-каналом MSK1.ru призналась, что плачет из-за отмены мероприятий, в которых должна была участвовать. По словам артистки, после «голой» вечеринки Ивлеевой у нее отменилось большое количество выступлений.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — делилась артистка.

Какие концерты Лолиты отменили после «голой» вечеринки

28 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что заказчики стали отказываться от выступлений Лолиты после скандала с «голой» вечеринкой. По информации источника, уже отменен концерт артистки, запланированный на 10 февраля, а шоу 3, 22 и 26 января под угрозой срыва.

Кроме того, зрители стали массово сдавать билеты на ближайшие концерты Лолиты, сообщал Telegram-канал RT. Как уточнялось, на февральские выступления артистки в подмосковном Чехове не выкуплена даже половина мест, а в Раменском местные жители узнают, как можно вернуть билеты на шоу артистки.

Также с сайта Тюменской филармонии исчезла афиша выступления Лолиты, запланированного на 25 марта.

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