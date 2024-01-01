Лолиту и Киркорова «порезали» в «Маске» и «Суперстаре». Зрители возмущены? Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних эфиров Первого канала и ВГТРК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую практически полностью вырезали из новогодних программ. Как на это отреагировали зрители?

Почему Киркорова и Лолиту решили убрать из новогодних программ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что общественность потребовала объявить бойкот всем, кто присутствовал на «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

«Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали „голышей“ из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — объяснила она.

Мизулина добавила, что публичные люди, которые были на мероприятии, демонстрируют оторванность от того, чем живет страна.

Из каких программ не удалось полностью убрать Киркорова и Лолиту

Руководство НТВ оставило Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую в «Маске» и шоу «Суперстар», поскольку они являлись ведущими программ.

При этом большое количество фрагментов с артистами было вырезано.

Из каких программ убрали Киркорова и Лолиту

Люся Чеботина, Burito и Хабиб заменят Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую в «Зимнем Show», трансляция которого пройдет сегодня, 1 января.

Кроме того, Киркорова вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. Он появился в фильме в образе Людовика XVI.

Холдинг ВГТРК и Первый канал также убрали из эфиров Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина рассказывала, что фрагменты программ переснимались уже после 20 декабря, когда случился скандал из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

«Переделывали уже после 20 декабря. Большой труд многих людей. То же можно сказать и о других изменившихся программах. На Первом канале 31 декабря до и после боя курантов, „Новогодняя ночь на Первом“... В шоу, в частности, были проанонсированы песни Димы Билана, Лолиты и Филиппа Киркорова. Канал „Россия 1“ традиционно представляет „Новогодний голубой огонек“. Список артистов, которые выступят на „Новогоднем голубом огоньке — 2024“, включал таких, как Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан... Перечисленных артистов в трансляции не окажется. И последнее: телеканал „Пятница!“, лицом которого является Анастасия Ивлеева, изначально не поставил на Новый год никаких передач с ее участием», — объясняла она.

Как отреагировали зрители

Многие зрители в комментариях в Сети отмечают, что без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской новогодние программы получились «какими-то не такими». Кроме того, им не понравилось, как именно были вырезаны артисты из передач «Маска» и «Суперстар».

«Какие-то не такие передачи получились новогодние. Вот, например, „Маска“. Киркоров всегда много комментирует, много угадывает. Тут его всего несколько раз показали. Тупо!»

«Очень глупо повырезали Киркорова и Лолиту. НТВ видел, что делает? Заметно, монтаж плохой. Если уж так хотели их убрать и наказать, то переснимали бы целый выпуск. А вот так фрагменты вырезать — колхоз».

«Я не фанат Киркорова, но без его смешных комментариев и ярких эмоций новогодняя „Маска“ получилась тухлой».

«Незаменимых, конечно, нет. Но есть те, кого менять не стоит. Вот Киркорова и Лолиту точно не стоило».

«Киркоров и Лолита делают рейтинги. Зачем было их убирать?» — возмущаются пользователи Сети.

Однако некоторые заявили, что не заметили разницы.

«Мне что есть Киркоров, что нет. Что есть Лолита, что нет. Я все равно бы смотреть не стал».

«А мне „Маска“ даже больше без воплей Киркорова понравилась», — утверждают зрители.

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