«Голая» вечеринка Ивлеевой оставила Лолиту без концертов Baza: заказчики стали отказываться от концертов Лолиты после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что заказчики стали отказываться от выступлений певицы Лолиты Милявской после скандала с «голой» вечеринкой блогера и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Так, по данным канала, отменен концерт, запланированный на 10 февраля, а выступления 3, 22 и 26 января перешли в статус «под вопросом».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» артистка заявила, что в освободившееся от концертов время займется работой по дому. Она отметила, что давно не убирала квартиру, а весной нужно подрезать кусты.

Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Еще скоро весна, кусты надо подрезать, — прокомментировала информацию Лолита.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что концерт певицы могут отменить и в Тюмени. Отмечается, что с таким призывом к губернатору региона обратились активисты общественного движения «Зов народа». Общественников возмутило отсутствие реакции со стороны руководства Тюменской филармонии на участие Лолиты в скандальной вечеринке. При этом публичные извинения певицы членов «Зова народа» не убедили — активисты считают, что «она совсем не раскаивается».